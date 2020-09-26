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Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах

26 сентября 2020 17:33
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Новости Беларуси. Объединение ради обмена мнениями и общего поиска важных решений. Барановичи давно называют молодежной столицей если не страны, то точно региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

26 сентября этот статус город в очередной раз подтвердил, принимая региональный форум молодежи. Свыше 2500 участников – парни и девушки со всей области.  

Александр Лукашенко направил приветствие участникам встречи. Им строить будущее страны, им жить в Беларуси.  

О чем говорят, а в чем готовы и поспорить, узнавала Кристина Протосовицкая.  

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-1

Трудовые каникулы закончились, а теплые воспоминания всегда с собой в сотне селфи и багаже опыта. В студотрядах в 2020 году побывали 18 тысяч молодых людей со всей страны. Строить, убирать урожай или заботиться о самых маленьких в лагере. Поработать и заработать.  

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-4

Кристина Хубулова, командир студенческого отряда:  
Остались довольны и зарплатами, и тем, как мы проживали и как питались. Все было оплачено. Мы ни в чем не нуждались. И практику закрыть, и заработать можно. Мы убиваем двух зайцев при помощи отрядов. Это очень удобно ребятам, это очень полезно.  

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-7

Кто работать привык на себя. Совету развития молодежного предпринимательства в регионе всего год, а уже на счету 32 бизнеса. Положительно лоббируют интересы молодых и амбициозных.  

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-10

Дмитрий Песков, председатель Совета развития молодежного предпринимательства Брестской области:  
Молодежь у нас – до 35 лет. Соответственно, тем, кто начинает свой бизнес, необходима поддержка, в том числе от государства, от различных структур. Мы стараемся всячески оказать эту поддержку и направить в нужное русло предпринимательские инициативы.  

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-13

Формат открытого диалога. Разобрать нюансы молодежной политики на кирпичики, до основания, чтобы построить новую открытую систему. В кулуарах форума не скрывают: в ближайшее время в стране ее пересмотрят.  

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-16

Дмитрий Воронюк, первый секретарь БРСМ:  
Мы вместе должны строить Беларусь будущего, строить прямо здесь и сейчас. Поэтому мы запустили молодежную платформу «Движение вперед». Каждый, скачав ее, может написать, как он видит Беларусь будущего. Причем ты можешь быть юристом и проработать свои вопросы.  

Нужны позитивные изменения – мы это прекрасно понимаем. Нельзя стоять на месте.  

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-19

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Собран большой ряд инициатив разных, в том числе мы сегодня видим инициативы и по тем вопросам, которые находятся на поверхности общественно-политической жизни. Я имею в виду реформирование конституционного устройства Республики Беларусь. В том числе сегодня один из актуальных вопросов, который в том числе интересует молодежь – это Всебелорусское народное собрание. Приоритеты мы ставим на следующие 5 лет. Мы понимаем, что именно там они будут обозначены.  

Вопросов большое количество, самое главное, что сегодня уже есть площадки, на которых можно обсуждать и где можно свое видение высказывать.  

Форум Брестчины – это больше 2000 человек. Студенты, старшеклассники, работающие молодые люди. Возрастной ценз – до 35 лет.  

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-22

Кристина Протосовицкая, корреспондент:  
Обязательный дресс-код форума – ленточка с национальной символикой. Сколько вы таких уже завязали?

Больше 50 штук точно.  

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-25

Самой популярной инициативой местной молодежи стал селфи-конкурс с национальной символикой.  

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-28

Кристина Протосовицкая:  
А для того, чтобы круто получиться на селфи с вышиванкой, что нужно?  

Красивые косы, красивые ленты, вышиванка.  

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-31

Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах-33

Желание строить безопасную и мирную страну будто в крови у тех, кто ровесник суверенной и независимой. Это достижение нельзя потерять. Аналогичные форумы пройдут и в других регионах страны.  

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Кристина Протосовицкая # Кристина Хубулова # Дмитрий Песков # Дмитрий Воронюк # Егор Макаревич # Фотофакт

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