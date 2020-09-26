Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах

Новости Беларуси. Объединение ради обмена мнениями и общего поиска важных решений. Барановичи давно называют молодежной столицей если не страны, то точно региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 сентября этот статус город в очередной раз подтвердил, принимая региональный форум молодежи. Свыше 2500 участников – парни и девушки со всей области. Александр Лукашенко направил приветствие участникам встречи. Им строить будущее страны, им жить в Беларуси. О чем говорят, а в чем готовы и поспорить, узнавала Кристина Протосовицкая.

Трудовые каникулы закончились, а теплые воспоминания всегда с собой в сотне селфи и багаже опыта. В студотрядах в 2020 году побывали 18 тысяч молодых людей со всей страны. Строить, убирать урожай или заботиться о самых маленьких в лагере. Поработать и заработать.

Кристина Хубулова, командир студенческого отряда:

Остались довольны и зарплатами, и тем, как мы проживали и как питались. Все было оплачено. Мы ни в чем не нуждались. И практику закрыть, и заработать можно. Мы убиваем двух зайцев при помощи отрядов. Это очень удобно ребятам, это очень полезно.

Кто работать привык на себя. Совету развития молодежного предпринимательства в регионе всего год, а уже на счету 32 бизнеса. Положительно лоббируют интересы молодых и амбициозных.

Дмитрий Песков, председатель Совета развития молодежного предпринимательства Брестской области:

Молодежь у нас – до 35 лет. Соответственно, тем, кто начинает свой бизнес, необходима поддержка, в том числе от государства, от различных структур. Мы стараемся всячески оказать эту поддержку и направить в нужное русло предпринимательские инициативы.

Формат открытого диалога. Разобрать нюансы молодежной политики на кирпичики, до основания, чтобы построить новую открытую систему. В кулуарах форума не скрывают: в ближайшее время в стране ее пересмотрят.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь БРСМ:

Мы вместе должны строить Беларусь будущего, строить прямо здесь и сейчас. Поэтому мы запустили молодежную платформу «Движение вперед». Каждый, скачав ее, может написать, как он видит Беларусь будущего. Причем ты можешь быть юристом и проработать свои вопросы. Нужны позитивные изменения – мы это прекрасно понимаем. Нельзя стоять на месте.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Собран большой ряд инициатив разных, в том числе мы сегодня видим инициативы и по тем вопросам, которые находятся на поверхности общественно-политической жизни. Я имею в виду реформирование конституционного устройства Республики Беларусь. В том числе сегодня один из актуальных вопросов, который в том числе интересует молодежь – это Всебелорусское народное собрание. Приоритеты мы ставим на следующие 5 лет. Мы понимаем, что именно там они будут обозначены. Вопросов большое количество, самое главное, что сегодня уже есть площадки, на которых можно обсуждать и где можно свое видение высказывать. Форум Брестчины – это больше 2000 человек. Студенты, старшеклассники, работающие молодые люди. Возрастной ценз – до 35 лет.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Обязательный дресс-код форума – ленточка с национальной символикой. Сколько вы таких уже завязали? – Больше 50 штук точно.

Самой популярной инициативой местной молодежи стал селфи-конкурс с национальной символикой.

Кристина Протосовицкая:

А для того, чтобы круто получиться на селфи с вышиванкой, что нужно? – Красивые косы, красивые ленты, вышиванка.