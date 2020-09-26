Открытый диалог с теми, кто строит будущее Беларуси. Как прошёл региональный форум молодёжи в Барановичах
Новости Беларуси. Объединение ради обмена мнениями и общего поиска важных решений. Барановичи давно называют молодежной столицей если не страны, то точно региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 сентября этот статус город в очередной раз подтвердил, принимая региональный форум молодежи. Свыше 2500 участников – парни и девушки со всей области.
Александр Лукашенко направил приветствие участникам встречи. Им строить будущее страны, им жить в Беларуси.
О чем говорят, а в чем готовы и поспорить, узнавала Кристина Протосовицкая.
Трудовые каникулы закончились, а теплые воспоминания всегда с собой в сотне селфи и багаже опыта. В студотрядах в 2020 году побывали 18 тысяч молодых людей со всей страны. Строить, убирать урожай или заботиться о самых маленьких в лагере. Поработать и заработать.
Кристина Хубулова, командир студенческого отряда:
Остались довольны и зарплатами, и тем, как мы проживали и как питались. Все было оплачено. Мы ни в чем не нуждались. И практику закрыть, и заработать можно. Мы убиваем двух зайцев при помощи отрядов. Это очень удобно ребятам, это очень полезно.
Кто работать привык на себя. Совету развития молодежного предпринимательства в регионе всего год, а уже на счету 32 бизнеса. Положительно лоббируют интересы молодых и амбициозных.
Дмитрий Песков, председатель Совета развития молодежного предпринимательства Брестской области:
Молодежь у нас – до 35 лет. Соответственно, тем, кто начинает свой бизнес, необходима поддержка, в том числе от государства, от различных структур. Мы стараемся всячески оказать эту поддержку и направить в нужное русло предпринимательские инициативы.
Формат открытого диалога. Разобрать нюансы молодежной политики на кирпичики, до основания, чтобы построить новую открытую систему. В кулуарах форума не скрывают: в ближайшее время в стране ее пересмотрят.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь БРСМ:
Мы вместе должны строить Беларусь будущего, строить прямо здесь и сейчас. Поэтому мы запустили молодежную платформу «Движение вперед». Каждый, скачав ее, может написать, как он видит Беларусь будущего. Причем ты можешь быть юристом и проработать свои вопросы.
Нужны позитивные изменения – мы это прекрасно понимаем. Нельзя стоять на месте.
Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Собран большой ряд инициатив разных, в том числе мы сегодня видим инициативы и по тем вопросам, которые находятся на поверхности общественно-политической жизни. Я имею в виду реформирование конституционного устройства Республики Беларусь. В том числе сегодня один из актуальных вопросов, который в том числе интересует молодежь – это Всебелорусское народное собрание. Приоритеты мы ставим на следующие 5 лет. Мы понимаем, что именно там они будут обозначены.
Вопросов большое количество, самое главное, что сегодня уже есть площадки, на которых можно обсуждать и где можно свое видение высказывать.
Форум Брестчины – это больше 2000 человек. Студенты, старшеклассники, работающие молодые люди. Возрастной ценз – до 35 лет.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Обязательный дресс-код форума – ленточка с национальной символикой. Сколько вы таких уже завязали?
– Больше 50 штук точно.
Самой популярной инициативой местной молодежи стал селфи-конкурс с национальной символикой.
Кристина Протосовицкая:
А для того, чтобы круто получиться на селфи с вышиванкой, что нужно?
– Красивые косы, красивые ленты, вышиванка.
Желание строить безопасную и мирную страну будто в крови у тех, кто ровесник суверенной и независимой. Это достижение нельзя потерять. Аналогичные форумы пройдут и в других регионах страны.