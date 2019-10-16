«В этот раз там был тирамису и красная икра». Как нуждающимся бесплатно привозят продукты

16 октября – Всемирный день продовольствия. Развитые страны в последнее десятилетие столкнулись с перепроизводством продуктов питания, в результате этого происходит огромный процент годных в пищу продуктов, которые просто выбрасываются на свалку. Даже рачительные белорусы, по статистике, выбрасывают 30% еды, что уже говорить о крупных торговых сетях и их производителях, а ведь всегда найдутся люди, которым нужны эти продукты. Заметим, продукты нормального качества! В национальной стратегии устойчивого развития идет речь о том, что нужно перераспределять ресурсы, чтобы сокращать количество отходов. Для решения этой проблемы в нашей стране создается пищевой банк. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – основатель проекта «PISHCHA» – Елена Пищук. Что такое пищевой банк и как он работает? Елена Пищук, основатель проекта «PISHCHA»:

Пищевой банк – это, в целом, благотворительная организация, которая занимается сначала сбором продуктов, которые выбрасывают или производители, или поставщики, по причинам, которые не связаны с их непригодностью, это не продукты с истекшим сроком годности. Далее сортируют эти продукты, чтобы убедиться, что они съедобные и все с ними хорошо, потом перераспределяют нуждающимся. Это бывает по-разному, кто-то перераспределяет, сотрудничая с благотворительными организациями, кто-то напрямую передает людям, схемы могут быть разными, но суть одна.

Мне очень нравится система пищевых банков, потому что она стоит, как устойчивая табуретка на трех ножках: экологическая устойчивость: сокращение выбросов СО2 и пищевых отходов. Это принцип накорми нуждающихся. Какой бы социально развитой страной мы не были, все равно в любой стране в Германии или в США, есть люди, которые не откажутся от еды. Это просто здравый смысл. Мы тратим столько сил, любви на то, чтобы взрастить хлеб, потом мы его уничтожаем – это нерационально.

У нас очень часто спрашивают: можно ли отдать нам продукты. Мы не принимаем их от физических лиц, но существует сообщество в социальных сетях, называется фудшеринг. Если у вас остаются ненужные закатки, суп, блины – что угодно, вы просто туда постите и через две минуты у вас это все забирают. Клево, если люди будут об этом знать! Есть ли какие-то конкретные ритейлеры или организации, которые работают с вами? Елена Пищук:

Да, мы сейчас в течение года отрабатывали схему с одним из наших партнеров, который работает только в Минске. Схема была такая: они нам передавали примерно раз в месяц партию продуктов, достаточно небольшую, которую мы могли самостоятельно передать нашим партнерам из числа благотворительных организаций. За год мы успели отработать систему. На данный момент мы подписываем официальный договор, который нам подготовили юристы, с крупным пищевым международным холдингом. Это такая распространенная практика во всем мире: начинать работать с крупными компаниями, именно производителями, потому что им это знакомо. Конкретно эта компания, с которой мы подписываем договор, работает с пищевым банком по всему миру, в том числе в России и в Украине, поэтому им понятна система, только стоит адаптировать ее под правовые нормы нашего государства.

В Торонто есть два магазина с бесплатной едой, там нет особых изысков, там может быть какая-то крупа, консервы. Можно совершенно спокойно положить в тележку и уйти мимо кассы. Может быть что-то такое у нас есть в планах? Елена Пищук:

У нас это не совсем возможно, такая схема работает в США и в Канаде, у нас, в соответствии с законодательством, мы можем передавать продукты только нуждающимся, у которых есть статус, подтвержденный в соответствии с Указом №300 Президента о спонсорской помощи. Поэтому просто так человек с улицы, к сожалению, хотя мне очень понятна их позиция, если ты пришел, значит, ты нуждаешься, но в нашем случае это будут люди с конкретными характеристиками: либо это люди с инвалидностью, либо пенсионеры.