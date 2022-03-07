«На приём очень часто приходят с жалобами на головную боль». На какие постковидные симптомы стоит обратить внимание?

Предупрежден – значит, вооружен. Около половины людей, переболевших COVID-19, жалуются на быструю утомляемость и постоянное чувство усталости. При этом такие симптомы могут появиться даже у тех, кто переболел бессимптомно. Особенно это касается детей, которые могут попросту не заметить такие изменения в организме.

Ирина Шевченко, детский невролог высшей категории медицинского центра:

Коронавирус поражает практически все органы и системы. Особенно страдает нервная система, сердечно-сосудистая, нарушается даже аналитический баланс внутриклеточный, поражаются митохондрии. Первыми «звоночками» того, что ребенку необходима консультация врача, могут быть такие симптомы, как раздражительность, апатия, желание побыть одному, сонливость.

Ирина Шевченко:

На прием очень часто приходят с жалобами на головную боль, на нарушение обоняния, вкуса, могут быть летучие боли по всему организму, которые непонятно откуда возникают, очень беспокоят родителей подростков. Может быть поражение периферических нервов: болит рука, болит нога, спина. Может быть бессонница, проявление тревоги, панически атаки. Помимо этого существует ряд других, гораздо более серьезных признаков, которые могут указывать на осложнения, которые возникли после перенесенной коронавирусной инфекции.

Павел Чиркун, педиатр 1 категории медицинского центра:

Следует обратить внимание на продолжительно сохраняющуюся невысокую температуру ребенка, повышенную утомляемость, боли в груди, нарушение ритма сердца, на изменение стула, мочеиспускания, боли в животе. Стоит насторожиться, если у ребенка появились высыпания сразу после болезни. Врачи также советуют не оставлять без внимания кашель, который не проходит более двух недель. В такой ситуации следует немедленно обратиться за помощью.

Павел Чиркун:

Состояние может быть связано с тем, что у человека просто авитаминоз и нужно скорректировать и принимать профилактическую дозу, в частности витамина D. Стоит после окончания заболевания сдать общие клинические анализы – кровь и моча – и сделать электрокардиограмму.