Уткин: пытаются наших людей втянуть в правовое поле и создать политический Чернобыль, но уже через призму права

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Президенту очень часто журналисты подводили мысль о том, что это его «Чарнобыльскі шлях», он всегда обозначал, что это работа Президента. Вы как человек, работавший в Гомельской области, скажите мне: хоть раз на зараженных территориях хоть кто-нибудь с бело-красно-белым флагом прошел?

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я вам отвечу реально, чтобы наши телезрители осознали, в чем корень этого политического капкана, что сегодня делает «Чарнобыльскі шлях». Если взять на чашу весов то, что делает Президент. Буквально два маленьких примера. Лоевский район, газификация городского поселка Лоев – это Президент, его программа. Строительство Гомельского РНПЦ. Когда было Союзное государство, три страны, Украина, Россия и Беларусь собирались построить для всех, потом потихоньку две стороны свернули свои мероприятия, Беларусь одна достроила, его открывал Президент. Это его действия. Пусть наши телезрители слушают, что делает «Шлях» сегодня. Он эти политические события пытается исключительно из людей вытянуть, еще свою проблему создать, кроме чернобыльской, которая у нас существует.

Кирилл Казаков:

Вот так выглядят города в Чернобыльской зоне. Виталий Уткин:

Они еще пытаются наших людей втянуть в правовое поле и создать политический Чернобыль, но уже через призму права, и из этого себе корыстную выгоду, политические баллы заработать, показать, как они трудятся. Поэтому все люди должны прекрасно понимать: на местах, в кадрах – это совсем другое население. Кирилл Казаков:

Я знаю мнение некоторых историков, которые говорили, что вся эта история с Чернобылем, в особенности через три года после катастрофы, когда Белорусский народный фронт, организация «Адраджэнне» Белорусского народного фронта – Чернобыль стал одним из катализаторов развала Советского Союза, как бы искусственно созданная проблема. Сейчас эта проблема тоже вытаскивается для того, чтобы перевернуть свою несостоявшуюся революцию до конца?