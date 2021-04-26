Вадим Боровик: вспомните, когда была президентская кампания, как они оскорбляли старшее поколение

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.

Вадим Боровик, политолог: Всегда от критики проще всего. Легко ничего не делать, критиковать, ходить, гулять. Они спекулируют на всех жизненно важных аспектах. Любой аспект, который можно в политическую плоскость. Как они помогают чернобыльцам, призывая к санкциям против Беларуси, остановке предприятий?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Мне кажется, они просто открывают календарь, смотрят: «О, 9 мая, давайте устроим 9 мая». Раз – «Славянский базар», а давайте устроим в «Славянский базар». Потом, я на сто процентов уверен, будет 9 августа, которое они тоже будут отмечать.

Вадим Боровик, политолог:

За все надо заплатить, за все, что мы потеряли. Не провели чемпионат мира – вот уже одни заплатили. Это коммерческие структуры. Те, кто к этому призывали, тоже должны заплатить. Ты хочешь – заказал. Показывали маму.

Мама Василия Игнатенко о людях с БЧБ-флагами: политически я против этих лозунгов. Чего не хватает им?

А вспомните, когда была президентская кампания, как они оскорбляли старшее поколение. Они же говорили, что эти бабули, дедули, ветераны вообще не имеют права голосовать, у них мозгов нет (это высказывалось такое), хотели чуть ли ни лишить их права избирать Президента. Полное неуважение даже к старшему поколению. Общество, которое не думает о стариках, утрачивает будущее, потому что не на чем строить свою историю, не от чего отталкиваться.

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