Что будет с ценой на квадратный метр жилья в Беларуси? Рассказал заместитель премьер-министра
Новости Беларуси. Развитие транспортной отрасли, вопросы ЖКХ, ситуация в сфере строительства. Эти темы 19 октября рассматривались в Овальном зале Дома правительства на совместном заседании депутатов и сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом перед парламентариями выступил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.
Что будет с ценой на квадратный метр жилья? Какие вопросы от белорусов задали вице-премьеру парламентарии? И что придаст ускорение грузопотокам? Подробности в материале нашего корреспондента Полины Королевы.
Санкционные преграды, которые то и дело пытались поставить нам некоторые недружественные страны, оказались не такими уж и непреодолимыми. Нарушились привычные логистические цепочки – нашли новые, укрепили старые проверенные связи. Только за 2022 год в Китай отгрузили почти в пять раз больше товаров. Да и как отметил вице-премьер Анатолий Сивак, не работает Клайпеда – работает Санкт-Петербург.
«На блюдечке никто не принесет решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Серьезный рост, который происходит в этот период времени, отгрузок на российские порты в разы превышает уровень прошлого года. Мы сегодня работаем с 14 портами Российской Федерации, они на северо-западном регионе, они на Черном море, они на Каспийском море. Есть и отгрузки, которые через Тихоокеанский бассейн производятся. Идут грузы по миру через эти порты.
Зал Овальный, а темы звучали острые – говорили и про цены. В том числе в сфере строительства. Как сообщил вице-премьер, меры уже приняты. В Беларуси установлены нормативы, которые не допустят резкого роста стоимости квадратного метра.
Анатолий Сивак:
Норматив, который требует, чтобы стоимость квадратного метра не была выше, чем среднемесячная заработная плата. Мы находимся в этих рамках и даже имеем определенный резерв. Если стоимость квадратного метра равна стоимости средней месячной заработной плате, то коэффициент – единица. В данном случае мы будем где-то в районе 0,8. То есть на 20 % меньше стоимость квадратного метра жилья, чем среднемесячная заработная плата.