Что будет с ценой на квадратный метр жилья в Беларуси? Рассказал заместитель премьер-министра

Новости Беларуси. Развитие транспортной отрасли, вопросы ЖКХ, ситуация в сфере строительства. Эти темы 19 октября рассматривались в Овальном зале Дома правительства на совместном заседании депутатов и сенаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С докладом перед парламентариями выступил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. Что будет с ценой на квадратный метр жилья? Какие вопросы от белорусов задали вице-премьеру парламентарии? И что придаст ускорение грузопотокам? Подробности в материале нашего корреспондента Полины Королевы.

Санкционные преграды, которые то и дело пытались поставить нам некоторые недружественные страны, оказались не такими уж и непреодолимыми. Нарушились привычные логистические цепочки – нашли новые, укрепили старые проверенные связи. Только за 2022 год в Китай отгрузили почти в пять раз больше товаров. Да и как отметил вице-премьер Анатолий Сивак, не работает Клайпеда – работает Санкт-Петербург. «На блюдечке никто не принесет решение». Депутаты ответили на самые острые для белорусов вопросы.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Серьезный рост, который происходит в этот период времени, отгрузок на российские порты в разы превышает уровень прошлого года. Мы сегодня работаем с 14 портами Российской Федерации, они на северо-западном регионе, они на Черном море, они на Каспийском море. Есть и отгрузки, которые через Тихоокеанский бассейн производятся. Идут грузы по миру через эти порты.

Зал Овальный, а темы звучали острые – говорили и про цены. В том числе в сфере строительства. Как сообщил вице-премьер, меры уже приняты. В Беларуси установлены нормативы, которые не допустят резкого роста стоимости квадратного метра.