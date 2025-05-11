Это самый большой флаг в истории Беларуси! Смотрите, как отметили День государственных символов

В Беларуси отмечают День герба, флага и гимна. В них отражение наших истинных ценностей. Это мир, свобода и созидание. А еще ответственность за ту землю, на которой мы живем. Сегодня прошли торжественные мероприятия по всей стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главное действо развернулось в Минске, на площади Государственного флага, где побывала и наша Полина Королева. Главные символы для 115 городов и тысяч поселков. Символы, которые отражают нашу самостоятельность и независимость. Символы, которые больше 30 лет являются свидетелями наших достижений.

Дмитрий Коробочка, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Когда флаг Республики Беларусь оказался в космосе, когда он поднимается на самые высокие вершины, как олимпийские, так и на Красной площади на Параде Победы, я испытываю гордость за нашу страну, за наш народ, за нас всех. С 1998 года в Беларуси чествуют государственные символы, в последние годы – с особым церемониалом. Праздник по праву считается молодежным: порядка 5 тысяч человек сегодня собрались под флагштоком площади герба и флага, большая часть – молодежь. Семеро из них – представители от каждого региона страны – приносят клятву. Церемония торжественного чествования государственных герба, гимна и флага состоялась в Минске. Читайте здесь.

История обретения своей символики белорусами показательна. Это было народное решение, принятое на первом в истории суверенной страны референдуме. В 1995 году вопрос идентичности стоял если не остро, то близко к тому. Люди это понимали и поддержали инициативу тогда молодого главы государства. Порядка 70 % были уверены: нам нужны такие символы, увидев которые, издалека будет понятно – это белорусы. Референдум прошел 14 мая, уже через два дня над резиденцией Президента развевался новый Государственный флаг.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Национальные символы, вобрав в себя духовную силу народа, сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения. Лукашенко: национальные символы укрепляют единство белорусского народа и сподвигают на великие свершения. Подробности.

Мелодия и текст главной белорусской песни были написаны еще в советское время. Однако с обретением страной независимости строки несколько потеряли актуальность. 11 лет после обретения суверенитета белорусы жили без полноценного гимна. Да, сама композиция в исполнении оркестра звучала, но не более. В 2002 году вопрос закрыли. Обновленные поэтом Владимиром Каризной строки прошли народную оценку. Гигин: гимн – это не хит и не шлягер, а мелодия и слова, которые символизируют государство. Читайте здесь.

Площадь герба и флага появилась в столице в 2013 году, с тех пор здесь, у подножия 70-метрового флагштока, проходят знаковые, даже исторические события. Из последнего – инаугурация Президента, когда военные присягнули на верность белорусскому народу и главе государства. Запоминающийся момент случился и сегодня – шествие от стелы до площади с самым большим в истории страны Государственным флагом. Длина – полкилометра, вес – больше 400 килограммов. По проспекту его несли несколько сотен человек.

Традицию надо обязательно продолжать и показывать нашему молодому поколению, что это очень важно.

Я горжусь тем, что родился в нашей стране. И мы не знаем, где окажемся, но всегда знаем, откуда вышли.

Флаг, гимн, герб – это как раз то святое, вокруг чего строится независимость и суверенитет. Церемония чествования не уступает программе прошлого года. Концертная часть такая же яркая, по-хорошему шумная и волнительная, даже для участников, которые знакомы с площадкой.

Волнительно, потому что очень ответственное мероприятие, мы надеемся, что справились хорошо и будем рады, если нас пригласят в следующем году. Гостями праздника сегодня стали и зарубежные гости. Делегация из Вьетнама находится в Минске с официальным визитом. Их участие в торжестве – показательный момент: в партнеры мы выбираем тех, кто уважает наши традиции и нашу независимость. Отвечаем, собственно, тем же. Полина Королева, политический обозреватель:

Торжественная церемония чествования государственной символики на площади флага завершилась, но едва ли людей становится меньше. Кто-то идет смотреть выставку, на которой представлены национальные исторические костюмы, более современные экспонаты.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

Кажется, о символах нашего государства уже все знают, но мы стараемся всегда найти какие-то новые факты, найти предметный ряд, который бы подтверждал, что эти символы – наши национальные, чтобы даже никакого сомнения не было.