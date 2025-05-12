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Польша требует закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня

12 мая 2025 13:40
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Внешнеполитическое польское ведомство потребовало от Российской Федерации закрыть свое генконсульство в Кракове до конца июня текущего года. Об этом информирует РИА Новости.

О таком решении Польша объявила в понедельник, 12 мая. В МИД этой страны был вызван советник-посланник посольства РФ в Варшаве Андрей Ордаш.

Комментируя решение польской стороны, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Варшава продолжает сознательно рушить отношения с Москвой. Польша действует против интересов граждан. Она также отметила, что адекватный ответ на эти неадекватные шаги скоро последует.

# Мария Захарова

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