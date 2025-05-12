Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Гениальный был человек – Ганс Христиан Андерсен. Кстати, датчанин. То есть скандинав, коими себя мнят нынешние прибалты. Датчане их часто порабощали в средние века, вот они и привыкли смотреть на север Европы как на замороженный рай. Хотя это обыкновенные льдинки, которые они так любят лизать. Но Ганс Христиан не имел отношения к викингам и завоевателям – он был добрейший сказочник. И чем злее была Дания, тем добрее было его перо. Это он придумал сказку про Снежную королеву, верную девочку Герду и предателя-мальчика Кая, которого Герда пошла спасать несмотря ни на что…. На том самом европейском Севере. В нашей «сказке» нет ничего выдуманного. И Кая – это, в соответствии с гендерными веяниями нашего времени, уже не мальчик, а девочка. Хотя предатель еще почище, ибо она не раскаялась.

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