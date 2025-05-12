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Турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, встающих с мест до полной остановки двигателя

12 мая 2025 13:27
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Турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, встающих с мест до полной остановки двигателя-0

Авиакомпании Турции намерены налагать штрафы на тех пассажиров, кто раньше времени покинет свое место после приземления самолета. Это можно будет делать только после полной остановки двигателя, пишет РИА Новости со ссылкой на документ местного регулятора.

В отношении пассажиров, которые нарушат это правило, будет составлен протокол о нарушении порядка. А в соответствии с законодательством налагаться и административный штраф.

Также отмечается, что пассажиров, которые пренебрегают дисциплиной, авиакомпании могут вносить в «черные списки».

# Авиакомпания

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