«Я рад посетить это историческое место» – президент Зимбабве побывал в Брестской крепости

14 мая в Минске пройдут переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Главы государств на встрече в узком и расширенном составах обсудят состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся и новые перспективные проекты, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 мая лидера Зимбабве встречают в Бресте, где делегация из этой африканской страны уже побывала в легендарной цитадели. Там прошла церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. Президент Зимбабве оставил запись в книге почетных гостей мемориального комплекса. Это третий визит Эммерсона Мнангагвы в Беларусь, что свидетельствует о взаимном интересе между странами во многих сферах, и в первую очередь – в экономической. Общий товарооборот между Беларусью и Зимбабве за пять лет вырос в восемь раз.

Эммерсон Мнангагва, Президент Республики Зимбабве:

Я рад посетить это историческое место, читал о нем в книгах. Для меня большая честь и привилегия посетить его лично. Зимбабве – развивающаяся страна. Конечно, мы высоко ценим, когда уже развитые страны протягивают нам руку дружбы и помощи, и пытаемся максимально сотрудничать с ними. Помимо этого, я и Президент Беларуси Александр Лукашенко – близкие друзья, поэтому я здесь сегодня. Очень красивая страна. Кто бы не хотел посетить место, где по-настоящему так красиво. Я, конечно же, не исключение.