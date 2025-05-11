Лукашенко: национальные символы укрепляют единство белорусского народа и сподвигают на великие свершения

Символы нашей исторической памяти, которые связывают воедино героическое прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна отмечается 11 мая в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздником соотечественников поздравил глава государства, отметив, что, вобрав в себя духовную силу народа, национальные символы сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения.