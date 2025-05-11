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Лукашенко: национальные символы укрепляют единство белорусского народа и сподвигают на великие свершения

11 мая 2025 07:31
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Символы нашей исторической памяти, которые связывают воедино героическое прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна отмечается 11 мая в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздником соотечественников поздравил глава государства, отметив, что, вобрав в себя духовную силу народа, национальные символы сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения.

Лукашенко: национальные символы укрепляют единство белорусского народа и сподвигают на великие свершения-2

«Выбор белорусов, сделанный 30 лет назад, ознаменовал торжество исторической справедливости и начал отсчет мирной созидательной жизни молодой страны. Успехи нынешнего поколения – от сильной государственности до развитой экономики – всегда будут озаряться лучами восходящего над земным шаром солнца, обладать красно-зеленым отливом и звучать в мелодии гимна», – говорится в поздравлении.

# Александр Лукашенко

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