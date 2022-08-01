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Совет Республики: сенаторам США пора усвоить, что суверенитет и независимость – непреложные для белорусов ценности

01 августа 2022 10:41
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Новости Беларуси. Белорусские сенаторы призвали своих американских коллег прекратить вмешательство во внутренние дела нашего государства и сосредоточиться на решении собственных проблем. В Совете Республики прокомментировали очередной проект резолюции по Беларуси, внесенный в Сенат Конгресса США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики: сенаторам США пора усвоить, что суверенитет и независимость – непреложные для белорусов ценности-1

Американским сенаторам давно пора усвоить, что суверенитет и независимость – непреложные для белорусского народа ценности, и в этих вопросах никогда не будет компромисса. В менторских попытках «научить жизни» другие государства американскому политическому истеблишменту стало не до своих граждан, их проблем и забот. Сенаторы США в упор не замечают угрозу разрастающегося внутреннего кризиса, демонстрируя в своей политике полную оторванность от реальных потребностей американского народа, абсолютную неспособность понимать его нужды.

Совет Республики: сенаторам США пора усвоить, что суверенитет и независимость – непреложные для белорусов ценности-4

В Совете Республики американским сенаторам посоветовали сосредоточиться на решении собственных проблем. В частности, разобраться с разгулом насилия со стороны полиции и соблюдением принципов справедливого суда.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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