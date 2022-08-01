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Вадим Елфимов о трансгендерах в Америке: «Там, где сплошные аборты, в дело вступают пробирки»

01 августа 2022 08:26
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Настало время для еженедельной рубрики «Международный эксперт» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Елфимов о трансгендерах в Америке: «Там, где сплошные аборты, в дело вступают пробирки»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните? Я приношу хорошие новости. Вот очередная. То, что еще вчера казалось невозможным, сегодня становится явью, а завтра, быть может, не будем знать, куда от этого деться. К сожалению, именно по такому пути идет у современного человечества прогресс. Только можно ли это назвать прогрессом, то есть развитием? Давайте разбираться…

Развитие – это когда лучшее заменяет хорошее. А все ли перемены в мире улучшают жизнь человечества? То-то и оно. Помните американскую кинокомедию «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни де Вито в главных ролях? Там они сыграли здоровяка и коротышку, выведенных на свет из пробирки. Шокирующий сюжет оказался лишь пробным камнем, и в следующей комедии того же режиссера Айвена Райтмана «Джуниор» («Младший») Арни сыграл уже роль беременного мужлана-ученого.

Почему американцам впору плакать от киношуток известного режиссера – читайте здесь.

Подробности в видеоматериале

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов # Арнольд Шварценеггер # Фотофакт

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