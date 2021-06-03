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«О них мы просто должны говорить». Наталья Кочанова обсудила насущные вопросы с духовенством Слонимской епархии

03 июня 2021 18:48
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Новости Беларуси. От возрождения сельских храмов до духовного единства в обществе. Насущные вопросы с духовенством Слонимской епархии обсудила глава Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«О них мы просто должны говорить». Наталья Кочанова обсудила насущные вопросы с духовенством Слонимской епархии-1

Поводом для визита стал юбилей наместника Жировичского монастыря, архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия. При нем обитель стала краше, были реконструированы храмы на территории монастыря, возродилось значение Жировичей как духовного центра. Наталья Кочанова поблагодарила наместника за развитие православного просвещения и самоотверженный труд.

«О них мы просто должны говорить». Наталья Кочанова обсудила насущные вопросы с духовенством Слонимской епархии-4

Примите Ваше Высокопреосвященство самые искренние пожелания крепости телесной и духовных сил, помощи Божьей в добрых делах. Пусть вашими молитвами и в дальнейшем множится духовное богатство нашей страны. С глубоким уважением, Александр Лукашенко.

По инициативе духовенства Жировичского монастыря председатель Совета Республики также провела встречу со священнослужителями. Они приехали со всей Слонимской епархии. Сама обстановка располагала к теплой душевной беседе. Вопросов было много. Говорили и о возрождении сельских храмов с небольшими приходами, и о предстоящей реконструкции главного храма обители – Успенского собора. Один из насущных вопросов – доступ священников к прихожанам, находящимся в больнице во время коронавирусных ограничений.

«О них мы просто должны говорить». Наталья Кочанова обсудила насущные вопросы с духовенством Слонимской епархии-7

Протоиерей Вадим Петлицкий, благочинный Слонимского церковного округа:
Очень интересная такая была встреча, очень конструктивный у нас получился диалог с Натальей Ивановной. Вообще, это, наверное, очень здорово то, что первые лица государства приезжают и есть возможность с ними именно пообщаться на те вопросы, которые в действительности нас как священников волнуют, наших жен волнуют. Потому что к нам и прихожане обращаются. И поэтому вчера у нас получился очень хороший именно диалог с Натальей Ивановной.

«О них мы просто должны говорить». Наталья Кочанова обсудила насущные вопросы с духовенством Слонимской епархии-10

Протоиерей Дмитрий Семуха, настоятель Свято-Троицкого собора Слонима:
Я бы сказал, что эта встреча прошла вне всякой политики, хотя мы и говорили о государственных, о церковных делах. Но, наверное, эти дела, эти насущные вопросы всегда, каждодневно беспокоят нас, беспокоят жителей нашей страны, и о них мы просто должны говорить. Для того чтобы эти вопросы выносились на обсуждение и мы приходили к какому-то общему мнению, общему решению.

«О них мы просто должны говорить». Наталья Кочанова обсудила насущные вопросы с духовенством Слонимской епархии-13

Наталья Кочанова также познакомилась с жизнью обители и посетила могилу Героя Беларуси, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета.

Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь – древнейший центр белорусского православия. В 2020 году обитель отметила пятивековой юбилей. За всю историю монастырь ни разу не закрывался. Именно здесь хранится и одна из самых почитаемых православных святынь – нерукотворная икона Божьей Матери. Считается, что этот лик, явившийся в камне высотой всего несколько сантиметров, обладает целительной силой.

# Церковь # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Вадим Петлицкий # Дмитрий Сёмуха # Митрополит Филарет # Гурий # Фотофакт

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