«О них мы просто должны говорить». Наталья Кочанова обсудила насущные вопросы с духовенством Слонимской епархии

Новости Беларуси. От возрождения сельских храмов до духовного единства в обществе. Насущные вопросы с духовенством Слонимской епархии обсудила глава Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для визита стал юбилей наместника Жировичского монастыря, архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия. При нем обитель стала краше, были реконструированы храмы на территории монастыря, возродилось значение Жировичей как духовного центра. Наталья Кочанова поблагодарила наместника за развитие православного просвещения и самоотверженный труд.

Примите Ваше Высокопреосвященство самые искренние пожелания крепости телесной и духовных сил, помощи Божьей в добрых делах. Пусть вашими молитвами и в дальнейшем множится духовное богатство нашей страны. С глубоким уважением, Александр Лукашенко. По инициативе духовенства Жировичского монастыря председатель Совета Республики также провела встречу со священнослужителями. Они приехали со всей Слонимской епархии. Сама обстановка располагала к теплой душевной беседе. Вопросов было много. Говорили и о возрождении сельских храмов с небольшими приходами, и о предстоящей реконструкции главного храма обители – Успенского собора. Один из насущных вопросов – доступ священников к прихожанам, находящимся в больнице во время коронавирусных ограничений.

Протоиерей Вадим Петлицкий, благочинный Слонимского церковного округа:

Очень интересная такая была встреча, очень конструктивный у нас получился диалог с Натальей Ивановной. Вообще, это, наверное, очень здорово то, что первые лица государства приезжают и есть возможность с ними именно пообщаться на те вопросы, которые в действительности нас как священников волнуют, наших жен волнуют. Потому что к нам и прихожане обращаются. И поэтому вчера у нас получился очень хороший именно диалог с Натальей Ивановной.

Протоиерей Дмитрий Семуха, настоятель Свято-Троицкого собора Слонима:

Я бы сказал, что эта встреча прошла вне всякой политики, хотя мы и говорили о государственных, о церковных делах. Но, наверное, эти дела, эти насущные вопросы всегда, каждодневно беспокоят нас, беспокоят жителей нашей страны, и о них мы просто должны говорить. Для того чтобы эти вопросы выносились на обсуждение и мы приходили к какому-то общему мнению, общему решению.