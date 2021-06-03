«Красота – это мы, распускающиеся цветы». В Минске выбрали «Королеву студенчества Беларуси»

Новости Беларуси. Вечером 3 июня стало известно имя «Королевы студенчества Беларуси – 2021». В Минске прошел национальный гранд-финал конкурса грации и таланта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 претенденток на корону представили авторские номера. А их сегодня более 20.

Белорусские красавицы поборолись в конкурентной борьбе и в ораторском искусстве. А тематика в 2021 году серьезная – пороки человечества.

Нашлось место и красочным дефиле. Праздничная атмосфера царила в одном из столичных клубов. Всего было более 300 зрителей и 12 экспертов жюри.

Владислав Дубицкий, куратор конкурса «Королева студенчества Беларуси – 2021»:

Я уверен, что девушки достучатся сегодня до зрителей и заставят задуматься. Это, наверное, будет самая главная победа для нас.

Это 30-й конкурс, то есть 30-й сезон, юбилейный, и наша задача в первую очередь, режиссерско-постановочной группы, была сделать конкурс запоминающимся, необычным и каким-то новым. Концепцию в этом году мы выбрали, казалось бы, просто, но по факту оказалось не так легко – цветы, звучит под слоганом «Красота – это мы, распускающиеся цветы».