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«Пробуем наш город на вкус». Как развивается гастротуризм в Минске?

02 июня 2022 14:05
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Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».  

«Пробуем наш город на вкус». Как развивается гастротуризм в Минске? -1

Илона Волынец, СТВ:  
Предлагаю снова вернуться в пределы кольцевой. Артем Николаевич, насколько ресторанный бизнес готов к сезону?  

«Пробуем наш город на вкус». Как развивается гастротуризм в Минске? -4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Рестораторы начали активно предлагать такой вариант, как летние террасы. В прошлом году их количество дошло в летний сезон до 850. В этом году мы прогнозируем, что их количество не уменьшится. На данный момент уже порядка 650 выставились. Это нравится минчанам, и гостям нравится.  

Кристина Сущеня, СТВ:  
Раз уж мы заговорили о такой приятной теме, как работа летних кафе, Елена Сергеевна, как у нас обстоят дела с гастротуризмом? Если иностранцев можно удивить драниками, то белорусов чем можно зацепить?  

«Пробуем наш город на вкус». Как развивается гастротуризм в Минске? -7

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму предприятия «Беларустурист»:  
Я думаю, не только иностранцев. Все белорусы любят драники. Если говорить именно про гастрономический туризм, очень радует, что он у нас потихонечку развивается в стране. У нас тоже есть экскурсия, называется она «Попробуй город на вкус». Мы сотрудничаем с заведениями и пробуем наш город на вкус, гуляя по тому же и Верхнему городу, посещая разные кафе с небольшими дегустациями и историей каждой кухни. Начинаем, естественно, с белорусской кухни, с нашей традиционной, любимой, национальной, а потом продолжаем, захватываем и французскую, и сербскую, и итальянскую кухни и так гуляем. 

Кристина Сущеня:  
Артем Николаевич, есть ли в планах еще какие-то крупные культурные мероприятия? Или уже можно говорить о том, что большой город готовится ко Дню Независимости, например?  

«Пробуем наш город на вкус». Как развивается гастротуризм в Минске? -10

Артем Цуран:  
Что касается Дня Независимости, конечно, уже определенные приготовления идут. Как правило, это очень масштабное мероприятие как с участием главы государства, так и с участием жителей и гостей нашей столицы. Что касается развлекательных программ, то они пройдут в каждом районе города, центр тоже будет занят праздничными сценическими площадками.  

Илона Волынец:  
Забегая вперед, салют будет 3 июля?  

Артем Цуран:  
Без салюта никак.  

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# Туризм # общество # Илона Волынец # Артем Цуран # Кристина Сущеня # Елена Паршуто # Фотофакт

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