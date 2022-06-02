«Пробуем наш город на вкус». Как развивается гастротуризм в Минске?

Купальный сезон уже открыт. Готовы ли наши берега к наплыву туристов? Как не обжечься при выборе места под солнцем? И какая альтернатива зарубежному all inclusive? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Предлагаю снова вернуться в пределы кольцевой. Артем Николаевич, насколько ресторанный бизнес готов к сезону?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Рестораторы начали активно предлагать такой вариант, как летние террасы. В прошлом году их количество дошло в летний сезон до 850. В этом году мы прогнозируем, что их количество не уменьшится. На данный момент уже порядка 650 выставились. Это нравится минчанам, и гостям нравится. Кристина Сущеня, СТВ:

Раз уж мы заговорили о такой приятной теме, как работа летних кафе, Елена Сергеевна, как у нас обстоят дела с гастротуризмом? Если иностранцев можно удивить драниками, то белорусов чем можно зацепить?