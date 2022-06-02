ЗАГС, молодёжный центр и даже редакция газеты. В Березино открыли многофункциональное здание библиотеки

Новости Беларуси. Новые социально значимые объекты Минской области. В городе Березино большое новоселье: после масштабной реконструкции торжественно открыли здание библиотеки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Литература как для взрослых, так и для детей. Этот объект станет многофункциональным центром притяжения жителей всего Березинского района. Здесь также разместились ЗАГС, редакция местной газеты, конференц-холл, танцевальный зал и молодежный центр.

К слову, именно местным школьникам уделил отдельное внимание губернатор центрального региона во время знакомства с возможностями здания. Также руководитель Минской области поделился и планами по реконструкции старых объектов в востребованные новые и в других районах.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Исходя из опыта Березинского района, за небольшие деньги нам получилось сделать правильное решение. Думаю, что как минимум в каждом регионе у нас должна быть такая программа, что мы подобрали здание, где это можно таким образом трансформировать.

Наталья Маевская, директор Березинской центральной районной библиотеки:

Первый акцент, что мы сделаем в нашей работе, – это проведение экскурсий в наш информационный центр. Фонды наши комплектуются хорошими книгами, особенно для детей, яркими, красочными. Мы 50 % комплектования проводим социально значимой литературой, которая востребована именно у посетителей среднего возраста. Интересуются именно белорусской литературой.