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Новое оборудование появилось в Солигорской детской больнице. Оно полезно пациентам, которые не могут стоять и ходить

02 июня 2022 14:12
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Новости Беларуси. В Солигорском районе улучшается оснащение медицинским оборудованием. Городская детская больница пополнилась новым реабилитационным устройством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Новое оборудование появилось в Солигорской детской больнице. Оно полезно пациентам, которые не могут стоять и ходить-1

Это статистический вертикализатор. Он появился на базе центра раннего вмешательства. Оборудование предназначено для маленьких пациентов с особенностями психофизического развития. Такое устройство позволяет принимать пассивное положение пациента стоя. И дает возможность проводить реабилитацию детей, у которых отсутствуют навыки вертикализации. Оборудование достаточно эффективное с надежной системой фиксации, что обеспечивает безопасность пациента.  

Новое оборудование появилось в Солигорской детской больнице. Оно полезно пациентам, которые не могут стоять и ходить-4

Татьяна Рябова, инструктор-методист центра раннего вмешательства Солигорской детской городской больницы:
Оборудование очень мобильное, удобное и эффективное в использовании. Имеет четыре точки крепления: голеностопный, коленный, тазобедренный и грудной отделы. Надежность крепления позволяет исключать патологические установки в суставах. Свобода рук позволяет манипулировать ребенку игрушками и вызывает положительный эмоциональный фон.

Новое оборудование появилось в Солигорской детской больнице. Оно полезно пациентам, которые не могут стоять и ходить-7

На учете в центре раннего вмешательства около 80 пациентов. На индивидуальных и групповых занятиях уже активно используют новое устройство. С детьми одновременно работают несколько специалистов, в том числе методист по лечебной физкультуре, дефектолог и психолог.  

# Медицинское оборудование # общество # Татьяна Рябова # Фотофакт

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