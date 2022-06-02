Новое оборудование появилось в Солигорской детской больнице. Оно полезно пациентам, которые не могут стоять и ходить

Новости Беларуси. В Солигорском районе улучшается оснащение медицинским оборудованием. Городская детская больница пополнилась новым реабилитационным устройством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это статистический вертикализатор. Он появился на базе центра раннего вмешательства. Оборудование предназначено для маленьких пациентов с особенностями психофизического развития. Такое устройство позволяет принимать пассивное положение пациента стоя. И дает возможность проводить реабилитацию детей, у которых отсутствуют навыки вертикализации. Оборудование достаточно эффективное с надежной системой фиксации, что обеспечивает безопасность пациента.

Татьяна Рябова, инструктор-методист центра раннего вмешательства Солигорской детской городской больницы:

Оборудование очень мобильное, удобное и эффективное в использовании. Имеет четыре точки крепления: голеностопный, коленный, тазобедренный и грудной отделы. Надежность крепления позволяет исключать патологические установки в суставах. Свобода рук позволяет манипулировать ребенку игрушками и вызывает положительный эмоциональный фон.