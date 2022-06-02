Как научиться водить мотоцикл и что самое сложное в управлении? Рассказывает руководитель мотошколы

Новости Беларуси. Для получения категории «А» на право управления мотоциклом и перехода с автомобиля на байк нужно пройти месяц усиленной подготовки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сдать вождение и все элементы: восьмерка, быстрое маневрирование, остановка. Всего восемь элементов.

Как пройти обучение в мотошколе – в сюжете Марии Царикевич.

Александр Коваль за рулем мотоцикла с девяти лет. И девять лет отдал профессиональному спорту. Теперь руководит мотошколой и делится опытом с новичками.