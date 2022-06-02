Как научиться водить мотоцикл и что самое сложное в управлении? Рассказывает руководитель мотошколы
Новости Беларуси. Для получения категории «А» на право управления мотоциклом и перехода с автомобиля на байк нужно пройти месяц усиленной подготовки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сдать вождение и все элементы: восьмерка, быстрое маневрирование, остановка. Всего восемь элементов.
Как пройти обучение в мотошколе – в сюжете Марии Царикевич.
Александр Коваль за рулем мотоцикла с девяти лет. И девять лет отдал профессиональному спорту. Теперь руководит мотошколой и делится опытом с новичками.
Александр Коваль, руководитель мотошколы:
Мотоцикл требует фактически тех же навыков, что и автомобиль, только они у него сложнее. Повороты – это самая сложная часть в мотоцикле. Работа с торможением – это тоже очень сложная часть. Человек, который понимает процессы автомобильные, ему все равно приходится заново учиться, как будто новому транспорту.
Чтобы получить категорию «А» на право управления мотоциклом или пересесть с автомобиля на байк, нужно пройти месяц усиленной подготовки. Затем – внутренний экзамен, а следом – сдача в ГАИ. Все правила необходимо знать назубок и отработать практические занятия.
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