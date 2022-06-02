На смену комфортным условиям пришли палатки и посиделки у костра. Что сейчас больше всего привлекает белорусов в туризме?

Елена Паршуто, заместитель генерального директора по туризму предприятия «Беларустурист»:

Практически все, что мы делаем, мы делаем для граждан своей страны. Кто не путешествовал по нашей стране, не представляют, насколько она многогранна, несмотря на ее размеры. Если смотреть тенденции, какие идут запросы, ведь летний сезон наступил, конечно, в первую очередь всех интересует, где можно отдохнуть, провести время на природе. Самое удивительное, что молодежь интересуется, где можно остановиться с той же палаткой, куда можно съездить. Мы уже как-то привыкли, что всем нужны классные, комфортные условия, чуть ли не пятизвездочные отели, а на самом деле нет. Многие все больше спрашивают об активном отдыхе. Если когда-то был бум только на экскурсии, автобусы, все массово выезжали на экскурсионную Европу, то сейчас мы смотрим на наших туристов, и они хотят совмещать потихоньку все. Когда мы отправляемся на экскурсию, мы хотим не только слушать экскурсовода, а мы хотим участвовать в мастер-классе, мы хотим танцевать, мы хотим пробовать, дегустировать, желательно слепить что-то своими руками, чтобы можно было с собой как память увести это домой.

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