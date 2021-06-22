Прямой эфир

«Это по меньшей мере цинично и беспринципно». Роман Головченко о санкциях в отношении Беларуси

22 июня 2021 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экономическое давление в адрес Беларуси не останется без ответа. Об этом заявил 22 июня премьер-министр Роман Головченко. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это по меньшей мере цинично и беспринципно». Роман Головченко о санкциях в отношении Беларуси-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Это, в принципе, дискредитирует всю политику Евросоюза. Те ценности, та миссия, ради которой это все декларируется – ради белорусского народа – это по меньшей мере цинично и беспринципно. Там настолько дикие формулировки, которые говорят о том, что люди, которые принимают эти решения, очень плохо представляют, что на самом деле происходит в нашей стране. А те, кто дает им эти советы и рекомендации, представляют это еще хуже. Ну как можно расценивать мотивировку, которая принимается одним из высших органов Евросоюза, что в отношении ОАО «МАЗ» вводятся санкции на основании того, что Президентом страны оно было названо в качестве одного из ведущих машиностроительных предприятий. Или то, что ОАО «БелАЗ» было названо Президентом страны национальным достоянием и брендом Беларуси. Мы к этому были готовы давно. И никакой паники у нас это не вызывает.

Читайте также:

Наталья Кочанова: мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие!

МИД Беларуси о новых санкциях: это граничит с объявлением экономической войны

Евгений Лукьянов: будем поддерживать Беларусь до самых критических обстоятельств

# Санкции # общество # Роман Головченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Кровью полита абсолютно вся земля». В агрогородке Лесная вспоминали о погибших на войне
22 июня 2021 17:51

«Кровью полита абсолютно вся земля». В агрогородке Лесная вспоминали о погибших на войне

Гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы и 145 тысяч рублей штрафа
22 июня 2021 17:47

Гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы и 145 тысяч рублей штрафа

«Кульминация на закате». Что будет происходить у Брестской крепости вечером 22 июня?
22 июня 2021 17:45

«Кульминация на закате». Что будет происходить у Брестской крепости вечером 22 июня?