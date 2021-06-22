Прямой эфир

Евгений Лукьянов: будем поддерживать Беларусь до самых критических обстоятельств

22 июня 2021 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Китай выступил решительно против односторонних санкций Евросоюза в отношении Беларуси. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай выступил против санкций ЕС по Беларуси

Евгений Лукьянов: будем поддерживать Беларусь до самых критических обстоятельств-1

В поддержку Беларуси выступила и Москва. Евгений Лукьянов заявил, что Россия будет оказывать необходимую помощь Беларуси «до самых критических обстоятельств». Также посол России отметил, что наши страны – союзники, а союзники друг друга не предают.

Напомним, накануне ЕС синхронно с США, Великобританией и Канадой ввели очередной пакет санкций в отношении нашей страны. Европейский союз дополнил «черный список» в отношении белорусских граждан и юридических лиц. Он затронет 8 предприятий и 78 граждан.

# Беларусь-Россия # Евгений Лукьянов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МИД Беларуси о новых санкциях: это граничит с объявлением экономической войны
22 июня 2021 11:09

МИД Беларуси о новых санкциях: это граничит с объявлением экономической войны

Стороны пошли на это с желанием нормализовать отношения. Эксперты и дипломаты – об итогах переговоров в Женеве
20 июня 2021 17:18

Стороны пошли на это с желанием нормализовать отношения. Эксперты и дипломаты – об итогах переговоров в Женеве

«Есть масса способов обхода такого рода ограничений». Андрей Лазуткин о четвёртом пакете санкций против Беларуси
19 июня 2021 16:41

«Есть масса способов обхода такого рода ограничений». Андрей Лазуткин о четвёртом пакете санкций против Беларуси