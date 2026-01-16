Как ТЦСОН Московского района помогает людям, попавшим в сложную ситуацию? Поговорили с директором

Есть такая профессия – помогать всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию и не может позаботиться о себе самостоятельно. Об этом и не только поговорили с гостьей.

Наталья Жарикова, директор Территориального центра социально обслуживания населения Московского района города Минска:

У нас коллектив большой, конечно, около 200 человек. В основном социальная защита связана с тем, что (все воспринимают) это социальные работники, которые приходят к тебе домой, помогают сходить в магазин, убраться, просто даже поговорить. На самом деле это более широкое понятие, не только социальные работники, помощники по уходу. Это еще и психологи, и люди, которые помогают справляться с трудной жизненной ситуацией, в которой ты оказался.

Может, человек впервые получил инвалидность, он не знает, как дальше с этим быть. Может быть, человек впервые попал в ту ситуацию, когда он остался без работы. Все эти ситуации мы можем помочь разрешить человеку. Это и помощь материальная, прежде всего психологическая, и выходы, конечно, домой. Поэтому тут помощь разнообразна, затрагивает все слои населения.

Наши подопечные, в основном, конечно, это люди уже пенсионного возраста нетрудоспособные, в том числе это люди с инвалидностью, это многодетные семьи, это детки-инвалиды. Это люди, просто оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Может быть, люди, которые сбились с пути, это люди, которые оказались на улице. То есть это все слои населения, которые где-то остались за чертой какой-то несправедливости.