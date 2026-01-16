В Беларуси начата масштабная проверка Вооружённых Сил по поручению Лукашенко

Масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил Беларуси начата по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она носит внезапный характер и будет состоять из нескольких этапов.

В их числе танки Т-72Б, боевые машины десанта, бронетанковый тягач и другие. Военнослужащие получили распоряжение снять с хранения и привести в боевую готовность девять единиц техники. По нормативам, на это должно уйти не более трех часов. По результатам будут сделаны выводы.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Будет учитываться опыт проведения специальной военной операции, как он внедрен в войска, как организованы вопросы охраны воинских частей, противодействия современным средствам поражения, в частности беспилотным летательным аппаратам. Замысел проверки утвержден Президентом. Президент сказал, что лично будет принимать участие в ходе данной проверки, но какие воинские части и в какое время, Президент сказал, что определит сам и будет доводить это, скажем так, по своему плану решения. Посмотрим, как в установленные сроки личный состав справится с задачей. Итогом будет совершение контрольного пробега порядка 15-20 километров снятых образцов вооружения и военной техники.

Замысел проверки Вооруженных Сил утвержден Главнокомандующим, Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Держать «порох сухим» военнослужащих вынуждает обстановка на внешнем контуре. Как подчеркивает глава государства, Беларусь не стремится к войне, но мы готовы защитить интересы страны.