МИД Беларуси о новых санкциях: это граничит с объявлением экономической войны

Новости Беларуси. В XXI веке белорусский народ снова стал полигоном для неудовлетворенных амбиций европейских политиков. Именно так в МИД Беларуси прокомментировали введение очередного пакета санкций против нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают: по сути, это граничит с объявлением экономической войны.

МИД Беларуси:

К сожалению, любому диалогу и сотрудничеству наши западные партнеры по-прежнему предпочитают лишь враждебные действия – санкции и давление на суверенное государство. На этом фоне откровенным издевательством, насмешкой над логикой и здравым смыслом выглядит заявление руководства Евросоюза: «Сегодня ЕС послал новый сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя новые ограничительные меры». Уверены, что трудовые коллективы попавших под санкции предприятий, так же как их родственники, семьи и другие белорусы, правильно и по достоинству оценят столь щедрую «поддержку» ЕС. Теперь еще более очевиден ответ на традиционный вопрос: «Что ЕС сделал для Беларуси?» Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в День памяти и скорби, когда 80 лет назад «объединенная Европа» во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз.