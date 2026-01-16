В Бухаресте прошли столкновения протестующих с полицейскими. Люди собрались у здания правительства, чтобы выразить недовольство новыми мерами жесткой экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жандармы в попытке подавить изначально мирные протесты применяли слезоточивый газ. Участники митинга ответили баррикадами, забросали стражей порядка тем, что попалось под руку. Итогом стали штрафы на крупные суммы и десятки арестов.

– Нет понимания, что они делают с этими деньгами. Куда они идут? Я пришел в основном, чтобы протестовать против повышений и налогов, которые грядут, которые мы все в какой-то момент почувствуем.

– Цены выросли на все, в основном на продукты питания и покупательная способность падает. Это новое правительство заставило нас скатиться ниже. Поверьте мне, я посмотрел наши налоги и сборы, они увеличились на 120 %, это ненормально.

Напомним, проевропейское правительство Румынии, пришедшее к власти после прошлогодних выборов, сталкивается с растущим недовольством. Оно обострилось на фоне экономического кризиса и высокого госдолга. При этом ЕС продолжает использовать страну в качестве плацдарма для реализации своих военных амбиций, на которые и уходят деньги налогоплательщиков.