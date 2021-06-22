Прямой эфир

Гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы и 145 тысяч рублей штрафа

22 июня 2021 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 22 июня в ходе судебного заседания по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка гособвинитель запросил максимально возможный срок для ключевого фигуранта Виктора Бабарико: 15 лет лишения свободы в условиях усиленного режима и 145 тысяч рублей штрафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы и 145 тысяч рублей штрафа-1

Остальным шестерым обвиняемым запрошены сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы, еще одному фигуранту – 5 лет «химии» без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы и 145 тысяч рублей штрафа-4

Напомним, экс-банкиру предъявлено обвинение в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Финансовые мошенники действовали более 10 лет. Все фигуранты уголовного дела, кроме Виктора Бабарико, свою вину признали.

# Судебная система Беларуси # общество # Виктор Бабарико # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Кульминация на закате». Что будет происходить у Брестской крепости вечером 22 июня?
22 июня 2021 17:45

«Кульминация на закате». Что будет происходить у Брестской крепости вечером 22 июня?

Михаил Орда: для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы не люди, а всего лишь пешки
22 июня 2021 17:24

Михаил Орда: для тех, кто призывает и вводит экономические санкции, мы не люди, а всего лишь пешки

«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе
22 июня 2021 16:56

«Родственники ждут своего героя, которого нет». Что можно увидеть на выставке ВОВ в Смолевичском районе