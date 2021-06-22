Гособвинитель запросил для Бабарико 15 лет лишения свободы и 145 тысяч рублей штрафа

Новости Беларуси. 22 июня в ходе судебного заседания по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка гособвинитель запросил максимально возможный срок для ключевого фигуранта Виктора Бабарико: 15 лет лишения свободы в условиях усиленного режима и 145 тысяч рублей штрафа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остальным шестерым обвиняемым запрошены сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы, еще одному фигуранту – 5 лет «химии» без направления в исправительное учреждение открытого типа.