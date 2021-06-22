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«Кульминация на закате». Что будет происходить у Брестской крепости вечером 22 июня?

22 июня 2021 17:45
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Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси проходит под знаком памяти. Мы вспоминаем одно из самых трагических событий в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, как многонациональный советский народ в одночасье познал боль и ужас, которые несет с собой война.

«Кульминация на закате». Что будет происходить у Брестской крепости вечером 22 июня?-1

Перенесемся в Брест. Здесь прозвучит заключительный аккорд в общенациональном марафоне памяти. Участие в торжественной церемонии примет и Александр Лукашенко.

Все подробности у корреспондента Алены Сыровой.

«Кульминация на закате». Что будет происходить у Брестской крепости вечером 22 июня?-4

Алена Сырова, корреспондент:
За моей спиной легендарная Брестская крепость – цитадель, которая первая приняла удар противника 22 июня 1941 года. 80 лет назад именно отсюда началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная война в нашей истории, с которой не вернулся каждый третий белорус. Едва ли найдется человек, который бы не слышал историю этой легендарной цитадели. Оккупанты рассчитывали захватить ее за несколько часов, но крепость продержалась практически целый месяц. Оставшиеся внутри защитники Брестской крепости боролись до последнего.

«Кульминация на закате». Что будет происходить у Брестской крепости вечером 22 июня?-7

Алена Сырова:
Первые минуты, первые часы Великой Отечественной войны традиционно каждый год демонстрируют во время памятных мероприятий, приуроченных к ее началу, здесь, в Брестской крепости. Не исключением стал и юбилейный, 2021-й год. Памятные мероприятия начались еще 21 июня: в 19:00 пограничники, как водится, почтили память своих предков. В четыре часа утра над крепостью вновь звучали двигатели самолетов, разрывались снаряды – к счастью, все это было лишь частью театрализованного представления. Но если сейчас, спустя 80 лет, страшно даже нам, то стоит ли говорить, что чувствовали те, для кого эта война была не просто страницей в истории, а реальностью?

«Кульминация на закате». Что будет происходить у Брестской крепости вечером 22 июня?-10

Алена Сырова:
Сегодня мемориальные мероприятия продолжатся, кульминация случится на закате. В это время 80 лет назад Брестская крепость уже была окружена, здесь шли бои. Сегодня здесь будет звучать музыка в память о тех героях, которые, несмотря ни на что, сражались до последнего за свою землю, за свою Родину, за свое Отечество. Планируется, что памятные мероприятия посетит и Президент Беларуси. Александр Лукашенко возложит цветы, обратится с речью к белорусам и, кроме того, вместе со всеми станет свидетелем концерта, посвященного памяти героев-защитников Брестской крепости.

Конечно же, в Брест в эти дни традиционно приезжают и наши братья-россияне. Сегодня мы увидим выступление «Хора Турецкого», они подготовили специальную программу. Прямую трансляцию можно будет увидеть в 21:00. Присоединяйтесь, и давайте вместе вспомним наших героев. 

# Великая Отечественная война # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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