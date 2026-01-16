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Польша 20 февраля выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

16 января 2026 10:49
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Пока Беларусь укрепляет защиту страны, наши европейские соседи продолжают эскалацию. Так, Польша 20 февраля выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша 20 февраля выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин-2

Такое решение откроет стране путь к легализации осколочных снарядов, которые запрещены к производству в более чем 150 странах. В ООН неоднократно предупреждали, что это варварское оружие представляет особую опасность для мирного населения. Но Варшава не видит в этом ничего зазорного, впрочем, как и страны Прибалтики и Финляндия. Они уже покинули конвенцию и намерены разместить противопехотные мины вдоль границ с Беларусью и Россией.

# Международная политика # Новости Польши

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