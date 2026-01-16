Польша 20 февраля выйдет из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Такое решение откроет стране путь к легализации осколочных снарядов, которые запрещены к производству в более чем 150 странах. В ООН неоднократно предупреждали, что это варварское оружие представляет особую опасность для мирного населения. Но Варшава не видит в этом ничего зазорного, впрочем, как и страны Прибалтики и Финляндия. Они уже покинули конвенцию и намерены разместить противопехотные мины вдоль границ с Беларусью и Россией.