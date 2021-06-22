Наталья Кочанова: мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие!

Новости Беларуси. Парламентарии 22 июня возложили цветы к подножию мемориального комплекса «Масюковщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В июле 1941-го на этом месте немцами был создан концентрационный лагерь «Шталаг-352». Под страшными пытками голода и холода погибли более 80 тысяч человек.

Сразу после Победы советского народа здесь установили временный памятник. Сегодня при поддержке государства это величественный мемориальный комплекс, на территории которого расположены братские могилы. Память погибших почтили минутой молчания. После митинга-реквиема все желающие смогли посетить музей храма, который находится рядом с мемориалом. Здесь собрана архивная фотогалерея о бывших узниках «Шталага-352».