Наталья Кочанова: мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие!

Новости Беларуси. Парламентарии 22 июня возложили цветы к подножию мемориального комплекса «Масюковщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В июле 1941-го на этом месте немцами был создан концентрационный лагерь «Шталаг-352». Под страшными пытками голода и холода погибли более 80 тысяч человек.
Сразу после Победы советского народа здесь установили временный памятник. Сегодня при поддержке государства это величественный мемориальный комплекс, на территории которого расположены братские могилы. Память погибших почтили минутой молчания.
После митинга-реквиема все желающие смогли посетить музей храма, который находится рядом с мемориалом. Здесь собрана архивная фотогалерея о бывших узниках «Шталага-352».
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Многое сделано в нашей стране по увековечиванию памяти тех, кто погиб, ценой своей жизни отстоял свободу и независимость, тех, которые были замучены в концлагерях, которых огромное количество в нашей стране, и захоронений. Практически каждый клочок земли – это память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. И мы не имеем права это предать и забыть. И когда в прошлом году некоторые забыли об этом, мы не смогли предать тех людей, которые отстояли свободу и независимость. Мы будем делать все для того, чтобы сохранить мир в нашей стране. Поэтому депутатский корпус, члены Совета Республики – мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие, которое развернуто в отношении нашей страны! Это просто безумие. Мы потомки тех, которые погибли за нашу родную страну, и мы никогда не допустим, чтобы впредь это повторилось на нашей земле.
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