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Наталья Кочанова: мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие!

22 июня 2021 14:19
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Новости Беларуси. Парламентарии 22 июня возложили цветы к подножию мемориального комплекса «Масюковщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В июле 1941-го на этом месте немцами был создан концентрационный лагерь «Шталаг-352». Под страшными пытками голода и холода погибли более 80 тысяч человек.

Наталья Кочанова: мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие!-1

Сразу после Победы советского народа здесь установили временный памятник. Сегодня при поддержке государства это величественный мемориальный комплекс, на территории которого расположены братские могилы. Память погибших почтили минутой молчания.

После митинга-реквиема все желающие смогли посетить музей храма, который находится рядом с мемориалом. Здесь собрана архивная фотогалерея о бывших узниках «Шталага-352».

Наталья Кочанова: мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие!-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Многое сделано в нашей стране по увековечиванию памяти тех, кто погиб, ценой своей жизни отстоял свободу и независимость, тех, которые были замучены в концлагерях, которых огромное количество в нашей стране, и захоронений. Практически каждый клочок земли – это память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. И мы не имеем права это предать и забыть. И когда в прошлом году некоторые забыли об этом, мы не смогли предать тех людей, которые отстояли свободу и независимость. Мы будем делать все для того, чтобы сохранить мир в нашей стране. Поэтому депутатский корпус, члены Совета Республики – мы все обращаемся с воззванием к мировому сообществу. Прекратите это безумие, которое развернуто в отношении нашей страны! Это просто безумие. Мы потомки тех, которые погибли за нашу родную страну, и мы никогда не допустим, чтобы впредь это повторилось на нашей земле.

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# Великая Отечественная война # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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