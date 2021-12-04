Это письмо растрогало беловежского Деда Мороза. И вот кто его написал

Новости Беларуси. Поместье беловежского Деда Мороза открывает новогодний сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю зимний волшебник устроил настоящий праздник – с песнями, угощениями и сюрпризами. С этого дня и до самых Колядок ворота поместья не будут закрываться. В 2021 году собралось рекордное число гостей – больше 4 000 взрослых и детей из разных уголков страны. Откуда вернулась Снегурочка и чье письмо Дедушка открыл с самым большим трепетом – в репортаже Кристины Протосовицкой.

Дедушка прихорашивается для встречи внучки. По правилам поместья, настоящая зимняя сказка начинается с ее возвращения. Тысячи желаний уже ждут своего исполнения. Корреспонденцию приносят помощники мешками. От России до Австралии – беловежский адрес знают во всем мире. Но письмо одного мальчика из Беларуси и вовсе растрогало старого волшебника.