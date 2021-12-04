Это письмо растрогало беловежского Деда Мороза. И вот кто его написал
Новости Беларуси. Поместье беловежского Деда Мороза открывает новогодний сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю зимний волшебник устроил настоящий праздник – с песнями, угощениями и сюрпризами. С этого дня и до самых Колядок ворота поместья не будут закрываться. В 2021 году собралось рекордное число гостей – больше 4 000 взрослых и детей из разных уголков страны.
Откуда вернулась Снегурочка и чье письмо Дедушка открыл с самым большим трепетом – в репортаже Кристины Протосовицкой.
Дедушка прихорашивается для встречи внучки. По правилам поместья, настоящая зимняя сказка начинается с ее возвращения. Тысячи желаний уже ждут своего исполнения. Корреспонденцию приносят помощники мешками. От России до Австралии – беловежский адрес знают во всем мире. Но письмо одного мальчика из Беларуси и вовсе растрогало старого волшебника.
Вот письмо от Романа Когодовского – героя Беларуси. Но о его содержании я сказать не могу. Тайна переписки. Но очень приятно. Я надеюсь, что он лично ко мне сможет приехать в гости. С радостью его жду. Ромочка, приезжай, вот твое письмо. Я его получил. Жду тебя в гости.
«Я тоже писал письма Деду Морозу, и желания исполнялись». Учащиеся лицея МВД поделились впечатлениями от поездки в Беловежскую пущу – подробности здесь.