«Я тоже писал письма Деду Морозу, и желания исполнялись». Учащиеся лицея МВД поделились впечатлениями от поездки в Беловежскую пущу
Новости Беларуси. Поместье беловежского Деда Мороза открывает новогодний сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю зимний волшебник устроил настоящий праздник – с песнями, угощениями и сюрпризами. С этого дня и до самых Колядок ворота поместья не будут закрываться. В 2021 году собралось рекордное число гостей – больше 4 000 взрослых и детей из разных уголков страны.
Откуда вернулась Снегурочка и чье письмо Дедушка открыл с самым большим трепетом – в репортаже Кристины Протосовицкой.
Одни из тех, кто приехал издалека на встречу с волшебником, – учащиеся лицея МВД. Для многих визит в Беловежскую пущу стал первым.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
У вас как у лицеистов, может, есть какая-то новогодняя традиция?
Арсений Гулякевич, учащийся специализированного лицея МВД:
Обычно мы очень интересно наряжаем этажи наши, комнаты. Это у нас традиция, можно сказать. И на плацу ставим елку!
Николай Жебрун, учащийся специализированного лицея МВД:
Когда-то в далеком детстве я тоже писал письма Деду Морозу, и желания исполнялись. Даже те желания, которые я просто загадывал, тоже исполнялись. Поэтому я верю в Деда Мороза и верю в чудо.
Это письмо растрогало беловежского Деда Мороза. И вот кто его написал – читайте здесь.