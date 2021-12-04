«Я тоже писал письма Деду Морозу, и желания исполнялись». Учащиеся лицея МВД поделились впечатлениями от поездки в Беловежскую пущу

Откуда вернулась Снегурочка и чье письмо Дедушка открыл с самым большим трепетом – в репортаже Кристины Протосовицкой.

Новости Беларуси. Поместье беловежского Деда Мороза открывает новогодний сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому случаю зимний волшебник устроил настоящий праздник – с песнями, угощениями и сюрпризами. С этого дня и до самых Колядок ворота поместья не будут закрываться. В 2021 году собралось рекордное число гостей – больше 4 000 взрослых и детей из разных уголков страны.

Одни из тех, кто приехал издалека на встречу с волшебником, – учащиеся лицея МВД. Для многих визит в Беловежскую пущу стал первым.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

У вас как у лицеистов, может, есть какая-то новогодняя традиция?