«Это первый шаг». Достаточно ли ужесточили наказание для педофилов? Разобрались эксперты

Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, если мы сейчас говорим о том, что ужесточается наказание в отношении преступников, в этом законе либо же в каких-то законах, которые могут рассматриваться дальше, возможна ли, например, реабилитация законная, обязательная? Потому что, если она необходима, мы, наверняка, кроме того, что караем, должны каким-то образом помогать. Есть ли какие-то механизмы либо же есть мысли о том, чтобы включить какие-то механизмы помощи этим пострадавшим детям?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вне всякого сомнения, те дети, которые подверглись насилию, должны пройти через обязательную процедуру психологической реабилитации. И то, что говорят коллеги, что дети через всю жизнь, повзрослев, проносят эту травму. Многие даже в брак не вступают – у них страх перед этим. Поэтому, конечно, на законодательном уровне нужно вносить соответствующие предложения для того, чтобы создать условия для подобной реабилитации. Но я говорю о другом сейчас: надо усиливать ответственность за совершение этих преступлений. Вот, внесено предложение: три года превентивный надзор. На мой взгляд, это мало. Что значит три года? Если человек склонен, болен, эти три года быстро проходят. Это проблема и европейская, кстати. И в Европе сколько этих педофильских случаев, и в США. Это глобальная проблема. Кирилл Казаков:

Я, может быть, около года назад говорил, что я действительно сторонник того, чтобы меры были жесткими. Очень жесткими. Я прекрасно понимаю, что мы где-то своей гуманностью пытаемся догнать, рассказать о том, что есть люди, которые больны… Алена Сырова, СТВ:

Я считаю, что мы здесь проясняем.

Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:

Здесь не о гуманности речь, здесь подмена понятий. Если мы говорим про кастрацию, это не означает, что он будет ампутирован. Кирилл Казаков:

Смотрите, когда человек болен, он понимает, что его лечат. А когда человек совершает это преступление и понимает, что он не будет, условно говоря, подвержен кастрации… Алена Сырова:

Так он будет отбывать наказание. Кирилл Казаков:

Послушайте, когда человек будет понимать, что его ждет. А когда его будет ждать стопроцентная кастрация. И слово педофил будет ко всем приклеено, а не только к тем, кто заболел.

Олег Дьяченко:

Их надо изолировать от общества. Кирилл Казаков:

Я полностью поддерживаю! Олег Дьяченко:

Мы должны быть полностью уверены, что мы защитим и наших, и чужих детей от этих маньяков. Наталия Громова:

Вопрос психического расстройства и понимания не тождествен никак. Алена Сырова:

Хорошо, как мы можем их изолировать? Кирилл Казаков:

Они всю жизнь будут проводить по психиатрической клинике?

Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:

Я не поняла, в чем спор? Лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера, они же не освобождаются от уголовной ответственности. Кирилл Казаков:

Мы признали педофилами только тех, кто болеет. А все остальные? Людмила Мун:

Так их же не освобождают от ответственности. Алена Сырова:

Кирилл хочет, чтобы этот ярлык, клеймо были ко всем, кто совершает подобные преступления. Кирилл Казаков:

И чтобы сто процентов получали, как вы говорите, гормональные изменения и химическую кастрацию все. И здесь никакой гуманности.