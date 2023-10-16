«Это первый шаг». Достаточно ли ужесточили наказание для педофилов? Разобрались эксперты
Новости Беларуси. Как оградить детей от насилия? Поддается ли педофилия лечению? Кто чаще всего подвергается опасности? В Беларуси корректируют законодательство, касающееся вопросов половой неприкосновенности детей. Противодействие педофилии станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся правоохранители, психологи, врачи, эксперты от образования и законодатели.
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, если мы сейчас говорим о том, что ужесточается наказание в отношении преступников, в этом законе либо же в каких-то законах, которые могут рассматриваться дальше, возможна ли, например, реабилитация законная, обязательная? Потому что, если она необходима, мы, наверняка, кроме того, что караем, должны каким-то образом помогать. Есть ли какие-то механизмы либо же есть мысли о том, чтобы включить какие-то механизмы помощи этим пострадавшим детям?
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вне всякого сомнения, те дети, которые подверглись насилию, должны пройти через обязательную процедуру психологической реабилитации. И то, что говорят коллеги, что дети через всю жизнь, повзрослев, проносят эту травму. Многие даже в брак не вступают – у них страх перед этим. Поэтому, конечно, на законодательном уровне нужно вносить соответствующие предложения для того, чтобы создать условия для подобной реабилитации. Но я говорю о другом сейчас: надо усиливать ответственность за совершение этих преступлений. Вот, внесено предложение: три года превентивный надзор. На мой взгляд, это мало. Что значит три года? Если человек склонен, болен, эти три года быстро проходят. Это проблема и европейская, кстати. И в Европе сколько этих педофильских случаев, и в США. Это глобальная проблема.
Кирилл Казаков:
Я, может быть, около года назад говорил, что я действительно сторонник того, чтобы меры были жесткими. Очень жесткими. Я прекрасно понимаю, что мы где-то своей гуманностью пытаемся догнать, рассказать о том, что есть люди, которые больны…
Алена Сырова, СТВ:
Я считаю, что мы здесь проясняем.
Наталия Громова, научный сотрудник РНПЦ психического здоровья:
Здесь не о гуманности речь, здесь подмена понятий. Если мы говорим про кастрацию, это не означает, что он будет ампутирован.
Кирилл Казаков:
Смотрите, когда человек болен, он понимает, что его лечат. А когда человек совершает это преступление и понимает, что он не будет, условно говоря, подвержен кастрации…
Алена Сырова:
Так он будет отбывать наказание.
Кирилл Казаков:
Послушайте, когда человек будет понимать, что его ждет. А когда его будет ждать стопроцентная кастрация. И слово педофил будет ко всем приклеено, а не только к тем, кто заболел.
Олег Дьяченко:
Их надо изолировать от общества.
Кирилл Казаков:
Я полностью поддерживаю!
Олег Дьяченко:
Мы должны быть полностью уверены, что мы защитим и наших, и чужих детей от этих маньяков.
Наталия Громова:
Вопрос психического расстройства и понимания не тождествен никак.
Алена Сырова:
Хорошо, как мы можем их изолировать?
Кирилл Казаков:
Они всю жизнь будут проводить по психиатрической клинике?
Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Государственного комитета судебных экспертиз:
Я не поняла, в чем спор? Лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера, они же не освобождаются от уголовной ответственности.
Кирилл Казаков:
Мы признали педофилами только тех, кто болеет. А все остальные?
Людмила Мун:
Так их же не освобождают от ответственности.
Алена Сырова:
Кирилл хочет, чтобы этот ярлык, клеймо были ко всем, кто совершает подобные преступления.
Кирилл Казаков:
И чтобы сто процентов получали, как вы говорите, гормональные изменения и химическую кастрацию все. И здесь никакой гуманности.
Алена Сырова:
Я считаю, что мы должны разбираться в понятиях и в природе происходящего, чтобы принимать какие-то решения. Вы считаете, что то, что мы не вешаем клеймо педофила, это как будто бы оправдывает, да? Освобождает от ответственности тех людей, которые действительно этим болеют?
Кирилл Казаков:
Я еще вернусь к тому, что люди, которые с этой статьей попадут в исправительное учреждение, им там сладко не придется. Мы можем об этом официально не говорить, но мы прекрасно понимаем, как устроена пенитенциарная система изнутри. И как этим людям будет там весело. И все же, как мне кажется, что когда мы говорим, что у нас ужесточаются меры по отношению к преступникам-педофилам, то большинство людей понимает, что все, кто будет каким-то образом делать какие-то действия сексуального характера против детей. Но это же не так.
Наталия Громова:
Не так, совершенно верно.
Кирилл Казаков:
Поэтому о большом ужесточении никто не говорит. Тем более, что химическая кастрация только на тот момент, когда дают лекарства. Поэтому в этом случае у нас ужесточение как бы так.
Олег Дьяченко:
Но это первый шаг!
Читайте также:
Какие реабилитационные мероприятия нужны детям, пострадавшим от насилия? Рассказали эксперты
Прокурор: учителя и врачи в 2022-м выявили 90 преступлений, связанных с насилием над детьми
Скрывали педофилов, чтобы не получить удар по имиджу. Как отслеживают таких людей в школах?