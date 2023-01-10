Командующий ВВС и войсками ПВО привёз подарки детям с инвалидностью
Новости Беларуси. Тепло, заботу и улыбки продолжает дарить благотворительная акция «Наши дети». 10 января в рамках марафона добра командующий ВВС и войсками ПВО посетил реабилитационный центр для детей-инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его воспитанники для гостей подготовили стихотворения и подарки, сделанные своими руками, и оставили пожелания, написав их на бумажных елочных украшениях.
В центре восстанавливают здоровье порядка 130 детей. Это ребята с заболеваниями, следствием которых стали нарушения опорно-двигательного аппарата. Уже в четвертый раз здесь проходит реабилитацию 9-летний Миша из Новополоцка. Благодаря специалистам центра мальчик начал делать первые самостоятельные шаги.
Юлия Дубовцева, мама воспитанника Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:
Огромное спасибо директору нашего центра. Я не знаю, что бы мы делали, если бы не вы. Спасибо огромное!
Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Та акция, которая проходит у нас в стране, которую инициировал наш глава государства, – это очень благородная, хорошая акция, которая подчеркивает благородство всего белорусского народа. Это хорошо, что акция существует. И мы как люди военные, люди в погонах – иногда есть смысл и необходимость посещать именно детские дошкольные учреждения, учреждения образования и такие центры, где воспитываются, восстанавливают свои силы наши дети.
Гости привезли воспитанникам центра сладкие подарки, пожелав каждому из ребят крепкого здоровья. Масштабная благотворительная акция «Наши дети» продолжится до конца недели. Ее главная задача – окружить теплом и заботой тех, кто в этом особенно нуждается.
Подписывайтесь на нас в Telegram!