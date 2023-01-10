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Командующий ВВС и войсками ПВО привёз подарки детям с инвалидностью

10 января 2023 13:28
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Новости Беларуси. Тепло, заботу и улыбки продолжает дарить благотворительная акция «Наши дети». 10 января в рамках марафона добра командующий ВВС и войсками ПВО посетил реабилитационный центр для детей-инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его воспитанники для гостей подготовили стихотворения и подарки, сделанные своими руками, и оставили пожелания, написав их на бумажных елочных украшениях.

Командующий ВВС и войсками ПВО привёз подарки детям с инвалидностью-1

В центре восстанавливают здоровье порядка 130 детей. Это ребята с заболеваниями, следствием которых стали нарушения опорно-двигательного аппарата. Уже в четвертый раз здесь проходит реабилитацию 9-летний Миша из Новополоцка. Благодаря специалистам центра мальчик начал делать первые самостоятельные шаги.

Командующий ВВС и войсками ПВО привёз подарки детям с инвалидностью-4

Юлия Дубовцева, мама воспитанника Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:
Огромное спасибо директору нашего центра. Я не знаю, что бы мы делали, если бы не вы. Спасибо огромное!

Командующий ВВС и войсками ПВО привёз подарки детям с инвалидностью-7

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Та акция, которая проходит у нас в стране, которую инициировал наш глава государства, это очень благородная, хорошая акция, которая подчеркивает благородство всего белорусского народа. Это хорошо, что акция существует. И мы как люди военные, люди в погонах иногда есть смысл и необходимость посещать именно детские дошкольные учреждения, учреждения образования и такие центры, где воспитываются, восстанавливают свои силы наши дети.

Командующий ВВС и войсками ПВО привёз подарки детям с инвалидностью-10

Гости привезли воспитанникам центра сладкие подарки, пожелав каждому из ребят крепкого здоровья. Масштабная благотворительная акция «Наши дети» продолжится до конца недели. Ее главная задача – окружить теплом и заботой тех, кто в этом особенно нуждается.

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# Благотворительная акция # общество # Юлия Дубовцева # Андрей Лукьянович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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