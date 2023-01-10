Командующий ВВС и войсками ПВО привёз подарки детям с инвалидностью

Новости Беларуси. Тепло, заботу и улыбки продолжает дарить благотворительная акция «Наши дети». 10 января в рамках марафона добра командующий ВВС и войсками ПВО посетил реабилитационный центр для детей-инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его воспитанники для гостей подготовили стихотворения и подарки, сделанные своими руками, и оставили пожелания, написав их на бумажных елочных украшениях.

В центре восстанавливают здоровье порядка 130 детей. Это ребята с заболеваниями, следствием которых стали нарушения опорно-двигательного аппарата. Уже в четвертый раз здесь проходит реабилитацию 9-летний Миша из Новополоцка. Благодаря специалистам центра мальчик начал делать первые самостоятельные шаги.

Юлия Дубовцева, мама воспитанника Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов:

Огромное спасибо директору нашего центра. Я не знаю, что бы мы делали, если бы не вы. Спасибо огромное!

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Та акция, которая проходит у нас в стране, которую инициировал наш глава государства, – это очень благородная, хорошая акция, которая подчеркивает благородство всего белорусского народа. Это хорошо, что акция существует. И мы как люди военные, люди в погонах – иногда есть смысл и необходимость посещать именно детские дошкольные учреждения, учреждения образования и такие центры, где воспитываются, восстанавливают свои силы наши дети.