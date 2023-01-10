От едкого дыма у жителей агрогородка начались проблемы со здоровьем. Как помогло обращение к Наталье Кочановой?

Новости Беларуси. Сенаторы возобновили практику единого дня приема граждан. Первыми в новом году обратиться за помощью в решении вопросов уже завтра, 11 января, смогут жители Минска. Такой диалог с властью помогает решать насущные проблемы в максимально короткий срок. Все обращения возьмут на контроль и по возможности окажут содействие в их решении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, во время прошедшего единого дня приема граждан в Витебской области жительница агрогородка Крынки обратилась за помощью к председателю Совета Республики. В деревне остро стояла экологическая проблема. Местным приходилось сжигать бытовой мусор прямо возле своих домов. Из-за едкого дыма у некоторых начались проблемы со здоровьем. После обращения вопрос решен: в деревне установили дополнительные мусорные контейнеры.

Тамара Куликова, жительница агрогородка Крынки:

Прошло сколько времени после обращения... Через некоторое время секретариат позвонил мне по просьбе Натальи Ивановны Кочановой: «Как сейчас дела со сжиганием?» Спасибо большое, что человек меня услышал. Услышал и понял. Я благодарна за все за это.