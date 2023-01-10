Прямой эфир

От едкого дыма у жителей агрогородка начались проблемы со здоровьем. Как помогло обращение к Наталье Кочановой?

10 января 2023 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сенаторы возобновили практику единого дня приема граждан. Первыми в новом году обратиться за помощью в решении вопросов уже завтра, 11 января, смогут жители Минска. Такой диалог с властью помогает решать насущные проблемы в максимально короткий срок. Все обращения возьмут на контроль и по возможности окажут содействие в их решении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От едкого дыма у жителей агрогородка начались проблемы со здоровьем. Как помогло обращение к Наталье Кочановой?-1

Так, во время прошедшего единого дня приема граждан в Витебской области жительница агрогородка Крынки обратилась за помощью к председателю Совета Республики. В деревне остро стояла экологическая проблема. Местным приходилось сжигать бытовой мусор прямо возле своих домов. Из-за едкого дыма у некоторых начались проблемы со здоровьем. После обращения вопрос решен: в деревне установили дополнительные мусорные контейнеры.

От едкого дыма у жителей агрогородка начались проблемы со здоровьем. Как помогло обращение к Наталье Кочановой?-4

Тамара Куликова, жительница агрогородка Крынки:
Прошло сколько времени после обращения... Через некоторое время секретариат позвонил мне по просьбе Натальи Ивановны Кочановой: «Как сейчас дела со сжиганием?» Спасибо большое, что человек меня услышал. Услышал и понял. Я благодарна за все за это.

От едкого дыма у жителей агрогородка начались проблемы со здоровьем. Как помогло обращение к Наталье Кочановой?-7

Только за прошлый год в Совет Республики поступило более 7 тысяч обращений. Большинство решено в пользу заявителей.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Прием граждан # общество # Тамара Куликова # Наталья Кочанова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Командующий ВВС и войсками ПВО привёз подарки детям с инвалидностью
10 января 2023 13:28

Командующий ВВС и войсками ПВО привёз подарки детям с инвалидностью

«Суд отказал в восстановлении на работу». Почему некоторые наниматели вне закона? Разберётся «Народный контроль»
10 января 2023 12:02

«Суд отказал в восстановлении на работу». Почему некоторые наниматели вне закона? Разберётся «Народный контроль»

Это новшество для Беларуси. Как сейчас можно пройти диспансеризацию?
10 января 2023 11:38

Это новшество для Беларуси. Как сейчас можно пройти диспансеризацию?