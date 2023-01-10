Генсекретарь Белорусского Красного Креста: «Без воспитания гуманизма в себе ты волонтёром не станешь»

Новости Беларуси. Торжественный повод для встречи в стенах Дворца Республики. Там готовятся к проведению церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно среди лауреатов – коллективы и персоналии, чьи достижения и заслуги невозможно переоценить.

Награда за активную гуманитарную деятельность, а также развитие благотворительности ждет Белорусский Красный Крест. Он объединяет свыше 16 тысяч волонтеров, которые всегда появляются там, где нужны больше всего. Эпидемия COVID-19, миграционный кризис на границе, ежедневная защита и помощь нуждающимся. Примечательно, что премия за 2022-й будет вручена в Год мира и созидания, а милосердие – главный принцип волонтеров Красного Креста.

Дмитрий Шевцов, г енеральный с екретарь Белорусского о бщества Красного Креста: Без воспитания гуманизма в себе ты волонтером не станешь. Человек, который сказал, что я волонтер, – это человек, который бескорыстно в свободное от работы время, абсолютно бесплатно пришел, чтобы помогать в той или иной акции, работе. Когда ты помогаешь, когда ты видишь отдачу, благодарность в глазах того, кому ты помог, ты заряжаешься еще больше. Ты получаешь больше, чем ты отдаешь, даже духовно. Вот это самое главное.

Помимо этого, к торжеству готовятся те, кому присуждены специальные премии Президента Беларуси в сфере культуры и искусств. В числе лауреатов – за вклад в развитие музыкального движения – оркестр Вооруженных Сил Беларуси. Широкая география гастролей, а также разнообразный репертуар, но это не главное в работе.

Игорь Хлебус, директор Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси:

Естественно, самое первое – это, конечно, воинский ритуал: парады, разводы караулов, строевые смотры. Это само собой, потому что для этого и предназначен военный оркестр. Моральный боевой дух обязательно оркестр удваивает, утраивает армии. Для нас это огромная оценка нашего труда. Да, конечно, мы ждем какого-то отзыва и поощрения за наш труд. И нас оценили. И мы горды тем, что мы получили такую высокую награду.

Напомним, спецпремии вручаются творческим коллективам за достижения в сфере музейного дела, народного творчества, а также за воспитание молодого поколения.