Опасность тонкого льда. Спасатели сымитировали замерзший водоём в Борисове

Новости Беларуси. В Минской области с начала зимнего сезона утонуло четыре рыбака. Обычно трагедии происходят из-за несоблюдения элементарных мер безопасности. Поэтому меры профилактики усилены. Вместе со спасателями в рейды отправляются и сотрудники МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы наглядно продемонстрировать реальную опасность тонкого льда в минском областном центре безопасности есть специальная зона. Здесь создали имитацию замерзшего водоема. Посетители центра учатся оказывать помощь человеку, который провалился под лед. В критичной ситуации это поможет спасти чью-то жизнь.

Василий Кузьменок, начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Минского областного управления МЧС:

Здесь в основном обучаются не только дети, мы приглашаем сюда и старшие возрастные группы, представителей в первую очередь организаций, чтобы они посмотрели, чем мы здесь занимаемся и чему можем научить. Потом уже руководители приводят к нам и свой персонал для обучения.

Подробнее в видеоматериале.