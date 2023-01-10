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Опасность тонкого льда. Спасатели сымитировали замерзший водоём в Борисове

10 января 2023 13:51
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Новости Беларуси. В Минской области с начала зимнего сезона утонуло четыре рыбака. Обычно трагедии происходят из-за несоблюдения элементарных мер безопасности. Поэтому меры профилактики усилены. Вместе со спасателями в рейды отправляются и сотрудники МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Опасность тонкого льда. Спасатели сымитировали замерзший водоём в Борисове-1

Чтобы наглядно продемонстрировать реальную опасность тонкого льда в минском областном центре безопасности есть специальная зона. Здесь создали имитацию замерзшего водоема. Посетители центра учатся оказывать помощь человеку, который провалился под лед. В критичной ситуации это поможет спасти чью-то жизнь.

Опасность тонкого льда. Спасатели сымитировали замерзший водоём в Борисове-4

Василий Кузьменок, начальник Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Минского областного управления МЧС:
Здесь в основном обучаются не только дети, мы приглашаем сюда и старшие возрастные группы, представителей в первую очередь организаций, чтобы они посмотрели, чем мы здесь занимаемся и чему можем научить. Потом уже руководители приводят к нам и свой персонал для обучения.

Подробнее в видеоматериале.

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# Спасение # общество # Мария Царикевич # Василий Кузьменок # Евгений Михнюк # Фотофакт

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