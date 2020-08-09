«Это одна из технологий, продвигаемых альтернативными кандидатами». Почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться?
Новости Беларуси. Мнениями о ходе избирательной кампании в студии телеканала СТВ поделились эксперты в области политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В 20:00 некоторые участки для голосования не смогли закрыться, потому что на них ещё была очередь из избирателей.
Евгений Поболовец, СТВ:
Давайте наш разговор начнём с этой горячей новости. Я раньше не встречал такую ситуацию, чтобы участки не закрывались ровно в восемь.
Всегда противники этой формы голосования говорили, что якобы применяют административный ресурс, заставляют студентов голосовать – а сейчас студентов нет
Александр Шпаковский, политолог:
Да, раньше такого не было, но это одна из технологий, продвигаемых альтернативными кандидатами. Они ведь ориентировали своих сторонников прийти к закрытию избирательных участков. И, понятное дело, предупреждался и Центральный избирательный комитет, если массовый наплыв вдруг будет происходить к закрытию избирательных участков, то будет проблематично обеспечить волеизъявление людей. Но, видимо, какие-то люди пришли, а раз речь идёт далеко не о всех участках, а об отдельных, то, значит, были заранее намечены точки, туда проведена мобилизация сторонников своих, созданы эти искусственные очереди, и это будет впоследствии использоваться как информационный повод. Это с одной стороны. С другой стороны, явка высокая, реально высокая на этих выборах. И на досрочное голосование, и в основной день. Притом на досрочном, что меня лично удивило, вот всегда противники этой формы голосования говорили, что якобы применяют административный ресурс, заставляют студентов голосовать – а сейчас студентов нет.
Евгений Поболовец:
А кто есть?
Александр Шпаковский:
Граждане. Граждане идут добровольно на участки, им эта форма, видимо, представляется удобной. Я лично тоже проголосовал досрочно. Хотя, если честно, всегда стремился голосовать в основной день. У меня свои как бы есть на этот счёт убеждения – для меня возвращение в атмосферу детства советского, потому что я всегда помню, что был праздник. И у нас эту атмосферу постарались сохранить, где-то она напоминает и приятные ассоциации. Но, глядя на свой график сегодня, то есть исходя из профессии, всё-таки я комментирую политические события, я понял, что у меня просто может не быть времени проголосовать и пошёл проголосовал досрочно – удобно, действительно.
Евгений Поболовец:
Алексей, ваша точка зрения. Как быть в этой ситуации, как реагировать на это?
Если цель – именно заблокировать работу избирательных комиссий, то это делается сознательно, с определёнными целями
Алексей Дзермант, политолог:
Реагировать, во-первых, спокойно, да. Есть закон, есть график, в течение которого можно было проголосовать. Да, и не поддаваться, главное, на провокации. То есть мы понимаем, что если цель – именно заблокировать работу избирательных комиссий, то это делается сознательно, с определёнными целями. Естественно, это нужно пресекать и не давать никакого повода.
Евгений Поболовец:
А сейчас дальнейшие действия? Участки будут работать до того времени, пока все не проголосуют?
Это не ресторан, который работает до последнего клиента
Александр Шпаковский:
Я не знаю, какое будет приниматься решение Центризбиркомом, потому что вроде бы, с одной стороны, Центральная избирательная комиссия должна идти навстречу гражданам. Но с другой стороны, это не ресторан, который работает до последнего клиента. Есть строго определённый график голосования. И ведь эти люди не пришли, скажем, в шесть утра, потому что они понимали, что участок закрыт. Тогда почему они приходят после восьми? Участок может быть закрыт на сегодняшний день и, к сожалению, эти люди не проголосуют.
Алексей Дзермант:
Я думаю, что здесь нужно действовать именно исходя из законов. Если были определены рамки, в том числе и временные, у Центральной избирательной комиссии есть все полномочия, чтобы прекратить работу в положенное время. Это нормальная практика в принципе.