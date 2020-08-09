«Это одна из технологий, продвигаемых альтернативными кандидатами». Почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться?

Новости Беларуси. Мнениями о ходе избирательной кампании в студии телеканала СТВ поделились эксперты в области политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 20:00 некоторые участки для голосования не смогли закрыться, потому что на них ещё была очередь из избирателей. Евгений Поболовец, СТВ:

Давайте наш разговор начнём с этой горячей новости. Я раньше не встречал такую ситуацию, чтобы участки не закрывались ровно в восемь. Всегда противники этой формы голосования говорили, что якобы применяют административный ресурс, заставляют студентов голосовать – а сейчас студентов нет

Александр Шпаковский, политолог:

Да, раньше такого не было, но это одна из технологий, продвигаемых альтернативными кандидатами. Они ведь ориентировали своих сторонников прийти к закрытию избирательных участков. И, понятное дело, предупреждался и Центральный избирательный комитет, если массовый наплыв вдруг будет происходить к закрытию избирательных участков, то будет проблематично обеспечить волеизъявление людей. Но, видимо, какие-то люди пришли, а раз речь идёт далеко не о всех участках, а об отдельных, то, значит, были заранее намечены точки, туда проведена мобилизация сторонников своих, созданы эти искусственные очереди, и это будет впоследствии использоваться как информационный повод. Это с одной стороны. С другой стороны, явка высокая, реально высокая на этих выборах. И на досрочное голосование, и в основной день. Притом на досрочном, что меня лично удивило, вот всегда противники этой формы голосования говорили, что якобы применяют административный ресурс, заставляют студентов голосовать – а сейчас студентов нет. Евгений Поболовец:

А кто есть? Александр Шпаковский:

Граждане. Граждане идут добровольно на участки, им эта форма, видимо, представляется удобной. Я лично тоже проголосовал досрочно. Хотя, если честно, всегда стремился голосовать в основной день. У меня свои как бы есть на этот счёт убеждения – для меня возвращение в атмосферу детства советского, потому что я всегда помню, что был праздник. И у нас эту атмосферу постарались сохранить, где-то она напоминает и приятные ассоциации. Но, глядя на свой график сегодня, то есть исходя из профессии, всё-таки я комментирую политические события, я понял, что у меня просто может не быть времени проголосовать и пошёл проголосовал досрочно – удобно, действительно. Евгений Поболовец:

Алексей, ваша точка зрения. Как быть в этой ситуации, как реагировать на это? Если цель – именно заблокировать работу избирательных комиссий, то это делается сознательно, с определёнными целями

Алексей Дзермант, политолог:

Реагировать, во-первых, спокойно, да. Есть закон, есть график, в течение которого можно было проголосовать. Да, и не поддаваться, главное, на провокации. То есть мы понимаем, что если цель – именно заблокировать работу избирательных комиссий, то это делается сознательно, с определёнными целями. Естественно, это нужно пресекать и не давать никакого повода. Евгений Поболовец:

А сейчас дальнейшие действия? Участки будут работать до того времени, пока все не проголосуют? Это не ресторан, который работает до последнего клиента