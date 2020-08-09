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«Это одна из технологий, продвигаемых альтернативными кандидатами». Почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться?

09 августа 2020 19:31
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Новости Беларуси. Мнениями о ходе избирательной кампании в студии телеканала СТВ поделились эксперты в области политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 20:00 некоторые участки для голосования не смогли закрыться, потому что на них ещё была очередь из избирателей.

Евгений Поболовец, СТВ:
Давайте наш разговор начнём с этой горячей новости. Я раньше не встречал такую ситуацию, чтобы участки не закрывались ровно в восемь.

Всегда противники этой формы голосования говорили, что якобы применяют административный ресурс, заставляют студентов голосовать – а сейчас студентов нет

«Это одна из технологий, продвигаемых альтернативными кандидатами». Почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться?-1

Александр Шпаковский, политолог:
Да, раньше такого не было, но это одна из технологий, продвигаемых альтернативными кандидатами. Они ведь ориентировали своих сторонников прийти к закрытию избирательных участков. И, понятное дело, предупреждался и Центральный избирательный комитет, если массовый наплыв вдруг будет происходить к закрытию избирательных участков, то будет проблематично обеспечить волеизъявление людей. Но, видимо, какие-то люди пришли, а раз речь идёт далеко не о всех участках, а об отдельных, то, значит, были заранее намечены точки, туда проведена мобилизация сторонников своих, созданы эти искусственные очереди, и это будет впоследствии использоваться как информационный повод. Это с одной стороны. С другой стороны, явка высокая, реально высокая на этих выборах. И на досрочное голосование, и в основной день. Притом на досрочном, что меня лично удивило, вот всегда противники этой формы голосования говорили, что якобы применяют административный ресурс, заставляют студентов голосовать – а сейчас студентов нет.

Евгений Поболовец:
А кто есть?

Александр Шпаковский:
Граждане. Граждане идут добровольно на участки, им эта форма, видимо, представляется удобной. Я лично тоже проголосовал досрочно. Хотя, если честно, всегда стремился голосовать в основной день. У меня свои как бы есть на этот счёт убеждения – для меня возвращение в атмосферу детства советского, потому что я всегда помню, что был праздник. И у нас эту атмосферу постарались сохранить, где-то она напоминает и приятные ассоциации. Но, глядя на свой график сегодня, то есть исходя из профессии, всё-таки я комментирую политические события, я понял, что у меня просто может не быть времени проголосовать и пошёл проголосовал досрочно – удобно, действительно.

Евгений Поболовец:
Алексей, ваша точка зрения. Как быть в этой ситуации, как реагировать на это?

Если цель – именно заблокировать работу избирательных комиссий, то это делается сознательно, с определёнными целями

«Это одна из технологий, продвигаемых альтернативными кандидатами». Почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться?-4

Алексей Дзермант, политолог:
Реагировать, во-первых, спокойно, да. Есть закон, есть график, в течение которого можно было проголосовать. Да, и не поддаваться, главное, на провокации. То есть мы понимаем, что если цель – именно заблокировать работу избирательных комиссий, то это делается сознательно, с определёнными целями. Естественно, это нужно пресекать и не давать никакого повода.

Евгений Поболовец:
А сейчас дальнейшие действия? Участки будут работать до того времени, пока все не проголосуют?

Это не ресторан, который работает до последнего клиента

«Это одна из технологий, продвигаемых альтернативными кандидатами». Почему несколько избирательных участков в Минске не смогли вовремя закрыться?-7

Александр Шпаковский:
Я не знаю, какое будет приниматься решение Центризбиркомом, потому что вроде бы, с одной стороны, Центральная избирательная комиссия должна идти навстречу гражданам. Но с другой стороны, это не ресторан, который работает до последнего клиента. Есть строго определённый график голосования. И ведь эти люди не пришли, скажем, в шесть утра, потому что они понимали, что участок закрыт. Тогда почему они приходят после восьми? Участок может быть закрыт на сегодняшний день и, к сожалению, эти люди не проголосуют.

Алексей Дзермант:
Я думаю, что здесь нужно действовать именно исходя из законов. Если были определены рамки, в том числе и временные, у Центральной избирательной комиссии есть все полномочия, чтобы прекратить работу в положенное время. Это нормальная практика в принципе.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Шпаковский # Алексей Дзермант # Алексей Авдонин # Евгений Поболовец # Фотофакт

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