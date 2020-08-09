«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область

Новости Беларуси. В Минской области на избирательных участках отмечали высокую явку. Для избирателей организовали культурную программу, работали точки уличной торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К слову, для тех, кто не смог прийти на участки лично, обеспечили надомное голосование. Подробности у Анастасии Кончиц.

Избирательных участков только в Минской области почти 1 000. В Крупском районе – около 30. На каждом создали условия для комфорта голосующих: в свободном доступе антисептики и ручки, позаботились о безбарьерной среде. В комиссии отмечали, что люди приходили самые разные. Хотя в большинстве своем настроение у избирателей хорошее.

Елена Таболина, председатель участковой комиссии № 25 Крупок:

Люди идут достаточно активно, идут с самого утра. И минуточки даже свободной нет: обязательно кто-нибудь есть в зале.

Некоторые приходили голосовать индивидуально, а некоторые – целыми семьями. Ведь выборы – возможность высказать свое мнение официально. Так, семья Вороновичей пришла на участок в полном составе. Маленького Захара уже сейчас приучают: важен голос каждого. А пока мальчик не подрос, помогает кидать бюллетени от имени папы и мамы.

Илья Воронович:

День выборов, я думаю, всегда важен для любого настоящего гражданина нашей страны. С хорошими эмоциями, весело, все отлично. Сыну нравится все.

Минутку для голосования старался найти каждый. Даже те, кто трудится в поле, убирая богатый урожай, в свободное время забегали на участок, чтобы выполнить свой гражданский долг.

Вадим Макаревич, механизатор сельхозпредприятия «Кленовичи»:

Мне небезразлично будущее моих детей. Я голосую за мирную, любимую Беларусь.

Алена выражала гражданскую позицию впервые. Девушка признается, что идти на участок было волнительно, но в итоге все прошло хорошо.

Алена Бавтрукевич:

Для меня это очень ответственный и важный шаг, потому что я могу отдать свой голос за будущее страны.

Чтобы наполнить важный для страны день приятными эмоциями, на участках организовали концертные программы и выставки. Работали также торговые точки.

Елена Закревская, продавец Крупского райпо:

Все соскучились по выпечке, дома сейчас, наверное, не пекут. Всем нравится. Пирожки, беляши, чебуреки, смаженки.

К тем, кто не смог 9 августа прийти на участки лично, с бюллетенями приезжали на дом. В Крупском районе желающих было больше сотни. В основном это пенсионеры.

Ходила, а теперь уже старая – 82 года. Спина болит уже, не дойду. Будем голосовать, чтобы мир был, чтобы люди не болели, чтобы здоровенькие были, до наших лет дожили, пережили.

Мария Находко, заместитель председателя участковой комиссии № 7 Крупок:

Даем бюллетень, даем расписаться за бюллетень. Мы выписываем вкладные листы, даем расписаться за бюллетень, а потом отворачиваемся. Человек голосует, складывает бюллетень, мы даем ему урну для голосования. И все, на этом уезжаем. Даем возможность каждому равную, чтобы они могли исполнить свой долг гражданский. «Надеюсь, олимпийский чемпион на этой площадке вырастет». Карстен на открытии поля для мини-футбола в Крупском районе