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«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область

09 августа 2020 19:06
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Новости Беларуси. В Минской области на избирательных участках отмечали высокую явку. Для избирателей организовали культурную программу, работали точки уличной торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К слову, для тех, кто не смог прийти на участки лично, обеспечили надомное голосование.

Подробности у Анастасии Кончиц.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-1

Избирательных участков только в Минской области почти 1 000. В Крупском районе – около 30. На каждом создали условия для комфорта голосующих: в свободном доступе антисептики и ручки, позаботились о безбарьерной среде. В комиссии отмечали, что люди приходили самые разные. Хотя в большинстве своем настроение у избирателей хорошее.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-3

Елена Таболина, председатель участковой комиссии № 25 Крупок:
Люди идут достаточно активно, идут с самого утра. И минуточки даже свободной нет: обязательно кто-нибудь есть в зале.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-5

Некоторые приходили голосовать индивидуально, а некоторые – целыми семьями. Ведь выборы – возможность высказать свое мнение официально. Так, семья Вороновичей пришла на участок в полном составе. Маленького Захара уже сейчас приучают: важен голос каждого. А пока мальчик не подрос, помогает кидать бюллетени от имени папы и мамы.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-7

Илья Воронович:
День выборов, я думаю, всегда важен для любого настоящего гражданина нашей страны. С хорошими эмоциями, весело, все отлично. Сыну нравится все.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-9

Минутку для голосования старался найти каждый. Даже те, кто трудится в поле, убирая богатый урожай, в свободное время забегали на участок, чтобы выполнить свой гражданский долг.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-11

Вадим Макаревич, механизатор сельхозпредприятия «Кленовичи»:
Мне небезразлично будущее моих детей. Я голосую за мирную, любимую Беларусь.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-13

Алена выражала гражданскую позицию впервые. Девушка признается, что идти на участок было волнительно, но в итоге все прошло хорошо.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-15

Алена Бавтрукевич:
Для меня это очень ответственный и важный шаг, потому что я могу отдать свой голос за будущее страны.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-17

Чтобы наполнить важный для страны день приятными эмоциями, на участках организовали концертные программы и выставки. Работали также торговые точки.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-19

Елена Закревская, продавец Крупского райпо:
Все соскучились по выпечке, дома сейчас, наверное, не пекут. Всем нравится. Пирожки, беляши, чебуреки, смаженки.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-21

К тем, кто не смог 9 августа прийти на участки лично, с бюллетенями приезжали на дом. В Крупском районе желающих было больше сотни. В основном это пенсионеры.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-23

Ходила, а теперь уже старая – 82 года. Спина болит уже, не дойду. Будем голосовать, чтобы мир был, чтобы люди не болели, чтобы здоровенькие были, до наших лет дожили, пережили.

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-25

Мария Находко, заместитель председателя участковой комиссии № 7 Крупок:
Даем бюллетень, даем расписаться за бюллетень. Мы выписываем вкладные листы, даем расписаться за бюллетень, а потом отворачиваемся. Человек голосует, складывает бюллетень, мы даем ему урну для голосования. И все, на этом уезжаем. Даем возможность каждому равную, чтобы они могли исполнить свой долг гражданский.

«Надеюсь, олимпийский чемпион на этой площадке вырастет». Карстен на открытии поля для мини-футбола в Крупском районе

«День выборов всегда важен для любого настоящего гражданина». Как голосовала Минская область-27

Стоит отметить, что каждый район Центрального региона старался удивить избирателей чем-то особенным. Например, в Солигорске проголосовавшие могли сделать тест-драйв нового авто, в Борисове можно было получить консультацию психолога, а в Смиловичах работала площадка по дегустации меда.

# Выборы в Беларуси # Анастасия Кончиц

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