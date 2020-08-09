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Ирина Лашук озвучила в эфире СТВ результаты exit poll по Минску и Минской области

09 августа 2020 19:05
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Новости Беларуси. В студии информационного канала на СТВ Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ, кандидат социологических наук.

Ирина Лашук озвучила в эфире СТВ результаты exit poll по Минску и Минской области-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Вы проводили exit poll избирательной кампании. Какие данные у вас есть к этой минуте?

Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ:
Наш центр в этом году впервые (это для нас большая гордость) принял участие в таком серьезном проекте по заказу канала СТВ, за что большое спасибо.

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Мы провели опросы на выходе из избирательных участков по Минску и Минской области. Сейчас уже мы получили первые результаты. Еще раз отмечу, что это результаты по Минску и Минской области. Здесь мы не репрезентируем всю Республику Беларусь генеральной совокупностью, если социологическим языком говорить. Избирательные участки Минска и Минской области.

Ирина Лашук озвучила в эфире СТВ результаты exit poll по Минску и Минской области-3

Всего было опрошено – выборочная совокупность нашего исследования – 160 избирательных участков, работали 320 человек. Всего было опрошено 24 810 респондентов. Я уже несколько раз говорила в разных эфирах и еще раз повторю, потому что некоторые все-таки меня не услышали. Случайным образом мы отбирали респондентов, у нас строго соблюдался шаг отбора. В городских населенных пунктах этот шаг составлял 10. Каждый десятый, вышедший из избирательного участка, был опрошен нашими интервьюерами. В селе это было пять.

Ирина Лашук озвучила в эфире СТВ результаты exit poll по Минску и Минской области-5

Евгений Поболовец:
Если отказывался?

Ирина Лашук:
Да, очень важный показатель – отказ респондентов. Нужно сказать, что в этом исследовании достаточно высокий процент тех, кто не ответил. Я не готова сейчас комментировать. Я буду над этим думать и наша служба будет это серьезно анализировать: почему люди побоялись или не побоялись или по каким-то иным причинам не назвали нам того кандидата, за которого они проголосовали. Это вполне нормально, это их право. Где-то третья часть респондентов не дала ответ, и за кого они реально голосовали, мы сейчас сказать не можем.

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Тем не менее, из тех, кто дал нам ответ, – здесь представлены данные. Процент от количества ответивших, обращаю внимание. Потому что сейчас огромное количество различных процентов в интернете, и просто уже, наверное, совершенно люди не разбираются. Поэтому профессиональным языком нужно правильно сказать, что это процент от числа ответивших.

Ирина Лашук озвучила в эфире СТВ результаты exit poll по Минску и Минской области-7

Таким образом, мы видим на экране цифры, которые получены сегодня нами. Сейчас мы можем, в соответствии с законодательством, после закрытия участков их озвучить, и я их озвучиваю.

Александр Лукашенко – 71,4 %;
Светлана Тихановская – 10,1 %;
Анна Канопацкая – 2,4 %;
Андрей Дмитриев – 1,6 %;
Сергей Черечень –  1,4 %;
Против всех ­­– 13,1 %.

# Выборы в Беларуси # Евгений Поболовец

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