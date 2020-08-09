Ирина Лашук озвучила в эфире СТВ результаты exit poll по Минску и Минской области

Новости Беларуси. В студии информационного канала на СТВ Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ, кандидат социологических наук.
Новости Беларуси. В студии информационного канала на СТВ Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ, кандидат социологических наук.
Евгений Поболовец, СТВ:
Вы проводили exit poll избирательной кампании. Какие данные у вас есть к этой минуте?
Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ:
Наш центр в этом году впервые (это для нас большая гордость) принял участие в таком серьезном проекте по заказу канала СТВ, за что большое спасибо.
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Мы провели опросы на выходе из избирательных участков по Минску и Минской области. Сейчас уже мы получили первые результаты. Еще раз отмечу, что это результаты по Минску и Минской области. Здесь мы не репрезентируем всю Республику Беларусь генеральной совокупностью, если социологическим языком говорить. Избирательные участки Минска и Минской области.
Всего было опрошено – выборочная совокупность нашего исследования – 160 избирательных участков, работали 320 человек. Всего было опрошено 24 810 респондентов. Я уже несколько раз говорила в разных эфирах и еще раз повторю, потому что некоторые все-таки меня не услышали. Случайным образом мы отбирали респондентов, у нас строго соблюдался шаг отбора. В городских населенных пунктах этот шаг составлял 10. Каждый десятый, вышедший из избирательного участка, был опрошен нашими интервьюерами. В селе это было пять.
Евгений Поболовец:
Если отказывался?
Ирина Лашук:
Да, очень важный показатель – отказ респондентов. Нужно сказать, что в этом исследовании достаточно высокий процент тех, кто не ответил. Я не готова сейчас комментировать. Я буду над этим думать и наша служба будет это серьезно анализировать: почему люди побоялись или не побоялись или по каким-то иным причинам не назвали нам того кандидата, за которого они проголосовали. Это вполне нормально, это их право. Где-то третья часть респондентов не дала ответ, и за кого они реально голосовали, мы сейчас сказать не можем.
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Тем не менее, из тех, кто дал нам ответ, – здесь представлены данные. Процент от количества ответивших, обращаю внимание. Потому что сейчас огромное количество различных процентов в интернете, и просто уже, наверное, совершенно люди не разбираются. Поэтому профессиональным языком нужно правильно сказать, что это процент от числа ответивших.
Таким образом, мы видим на экране цифры, которые получены сегодня нами. Сейчас мы можем, в соответствии с законодательством, после закрытия участков их озвучить, и я их озвучиваю.
Александр Лукашенко – 71,4 %;
Светлана Тихановская – 10,1 %;
Анна Канопацкая – 2,4 %;
Андрей Дмитриев – 1,6 %;
Сергей Черечень – 1,4 %;
Против всех – 13,1 %.