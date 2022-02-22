«Ждали эту дату уже давно». В ЗАГСе рассказали, почему за зеркальными датами так охотятся женихи и невесты

Новости Беларуси. Во втором зимнем месяце одна красивая дата сменяет другую. А в ЗАГСах столицы невероятный ажиотаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под звуки свадебного марша в зал заходят Вадим и Анастасия. Теперь у них одна фамилия – Костиковы. После напутственных слов регистратора и поздравлений молодая семья раскрывает секрет: для свадьбы они выбирали не место, а дату. Для некоторых пар принципиально, чтобы в свидетельстве о браке красовался парад двоек. «В этом году эта дата вообще волшебная». Нумеролог раскрыла тайну 22 февраля По словам Вадима и Анастасии, они опровергают стереотип о том, что супруги не могут работать вместе. Они трудятся в одном цеху электротехнического завода имени Козлова рука об руку и ни разу не ссорились. С рождением семьи молодоженов приехал поздравить глава администрации района.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:

Да, сегодня у нас почетная миссия. Почему я приехал – потому что сегодня такая дата зеркальная, 22.02.2022. Это первое. Второе. Сегодня у нас в ЗАГСе Партизанского района расписываются 22 пары молодые. Хочу им пожелать крепкой семьи, здоровья, благополучия, чтобы в доме у них царили только мир и согласие. К слову, сегодня, 22 февраля, в ЗАГСе Партизанского района столицы регистрацию прошли 22 пары. Тоже своего рода магия цифр. Но сотрудники ЗАГСа в красивые даты не верят, в первую очередь семейное счастье зависит от самих себя.

Ирина Гонтаренко, начальник отдела ЗАГС Партизанского района Минска:

Ждали эту дату молодожены уже давно. И поэтому заявления приняты, всех желающих мы приняли. И получилось так, что действительно оказалось 22 пары в этот день. Кто-то придерживается магии чисел, кто-то ходит к астрологам и вычисляет какую-то определенную дату в своей жизни, кто-то связывает это с днем знакомства, например, или с днем, когда молодой человек сделал предложение своей будущей супруге, невесте. Мы всех рады видеть, всех зарегистрируем и сделаем новые счастливые семейные союзы.

За зеркальной датой охотились многие женихи и невесты. Будничный вторник в этом году стал свадебным для сотен молодоженов по всей стране. А у тех, кто не успел занести красивую дату в свидетельство о браке, еще будет шанс.