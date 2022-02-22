Авария на дороге. Как правильно оформить европротокол?

Дорога не прощает ошибок. Когда избежать рокового столкновения не удалось, отбросьте эмоции в сторону и для начала попытайтесь на глаз оценить последствия ДТП. Если сумма нанесенного ущерба не превышает 800 евро, оформить дорожно-транспортное пришествие водителям разрешается самостоятельно, без участия сотрудников ГАИ. Для этого необходимо заполнить специальный бланк извещения по установленной форме.

Раиса Александрович, начальник управления Белорусского бюро по транспортному страхованию: Но для того, чтобы заполнить бланк извещения ДТП, необходимо наличие определенных и установленных на законодательном уровне обстоятельств. ДТП должно произойти с участием только двух транспортных средств, при этом вред должен быть причинен только этим транспортным средствам. Естественно, не должен быть причинен вред жизни или здоровью участников ДТП.

Помимо прочего, при себе участники аварии обязаны иметь водительские удостоверения и страховку, действующие на момент ДТП. А в случае разногласий за любой справочной информацией рекомендуют обращаться в круглосуточный кол-центр по короткому номеру 140.

Раиса Александрович:

Водители самостоятельно определяют лицо, которое является потерпевшим в этом ДТП, и причинителя вреда. В связи с чем причинители вреда в пункте 16 извещения проставляют свою подпись в подтверждение того, что он является причинителем вреда.

После на основании заполненного бланка извещения потерпевший вправе обратиться в страховую организацию за возмещением нанесенного в ходе ДТП ущерба.