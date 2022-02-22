К году дети знают около 10 слов. Как определить признаки нарушения речи у ребёнка?

Согласно статистике, задержка речевого развития встречается у 10 % детей, чаще у мальчиков. На сегодня даже у грудного ребенка логопед способен предсказать нарушение речи в будущем.

Татьяна Щербакова, логопед медицинского центра «Нордин»:

В развитии ребенка большое значение имеет речь. Я вас познакомлю с тем, как определить признаки нарушения речи. К концу первого месяца жизни ребенок не кричит перед кормлением, к концу четвертого месяца жизни ребенок не улыбается, не гулит, не повторяет такие звуки, как «а», «о», «агу». К концу пятого не прислушивается к звукам музыки, к концу седьмого месяца не реагирует на интонацию голоса мамы. К концу девятого месяца жизни отсутствует лепет, ребенок не повторяет звукосочетания, слоги. К концу первого года жизни ребенок не машет головой при прощании, при отрицании, не выполняет инструкции, когда ему говорят «да», «на, возьми». Важно понимать, что в большинстве случаев у детей с нарушениями речи нормальные умственное развитие и слух. Задержка говорит о том, что у ребенка нарушен нормальный процесс усвоения элементарного словарного запаса. В целом, он должен формироваться в достаточно раннем возрасте – это 3-4 года. Какие же признаки можно считать показателями здорового развития речи?

Фактически первая речь малыша – это плачь при рождении, когда участвуют главные органы речевого аппарата. Первый год жизни считается предречевым периодом.

Татьяна Щербакова:

Родителям обязательно важно знать, как развивается речь в норме соответственно возрасту. В три недели, в месяц ребенок кричит, когда у него появляется дискомфорт, боль, голод. В 2-3 месяца начинается гуление, он произносит звуки «а», «о», «у», добавляет звук «г». В 6-9 месяцев у ребенка появляется лепет, он повторяет слоги «ба-ба», «ма-ма». В 9-11 месяцев ребенок начинает подражать звукам взрослых, в 11-14 месяцев у ребенка появляются первые слова. Соответственно возрасту, к 14 месяцам у них должно быть хотя бы 8-12 слов. При правильном развитии к первому году жизни малыш сможет произносить порядка 10 слов. К двум годам у малышей активно накапливается пассивный словарь, который насчитывает около 200 слов. Ребенок осознанно может указывать на предметы или животных.

Татьяна Щербакова:

К трем годам объем словаря составляет до 1 000 слов, дети уже употребляют предлоги «в», «на», «с», могут петь песенки и читать стихи. К концу третьего года жизни дети умеют грамматически правильно строить предложения, рассказывать, что видели, слышали. Если у ребенка в 3-3,5 года нарушено звукопроизношение, это является нормой, но если у ребенка к 4 годам нет звука «с», «ш», а к 5 годам нет звука «р», «л», необходимо обратиться к логопеду. Есть различные нарушения в развитии речи, это может быть и задержка речевого развития, может быть и общее недоразвитие речи, нарушение фонематического слуха – все это исправимо.