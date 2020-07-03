«Этот праздник – ощущение свободы, что наша страна независимая». Как прошло шествие 3 июля в Минске

Новости Беларуси. Пока люди приходят к мемориалам и обелискам, они будут защищены от бурь и невзгод. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на церемонии возложения цветов на площади Победы в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

76 лет Беларусь живет под мирным небом, больше четверти века страна сохраняет и приумножает свой суверенитет. Традиции и ритуалы, которых мы придерживаемся в этот день в фундамент государственности заложили сами белорусы. Теперь главное, чтобы молодые люди, которые сегодня принимают эстафету достижений героев-победителей и послевоенных поколений, четко понимали – в их руках свобода и независимость, которая далась стране очень непросто. Церемония на площади Победы сегодня носила особый, символичный характер.

Он родился в 1930 году. В 1937-м потерял родителей и попал в детский дом. А после началась война. Волей случая Анатолию Мировичу пришлось стать сыном полка и на себе почувствовать все тяготы военного лихолетья.

Анатолий Жариков, полковник в отставке:

Детдом не успели эвакуировать, и мы с войсками, с нашей Красной армией, отходили на восток. Нас бомбили неоднократно. А потом дошли до станции Костюковичи, там посадили в товарный вагон и отправили в Украину. А вот у этих мальчишек и девчонок совсем другое детство. Яркое, светлое, мирное. О подвиге сороковых они, конечно, помнят. Обещают пронести память через свою жизнь и передать детям.

– Считаю, что действительно этот день в истории нашей страны, наверное, один из самых значимых. Равно как и 9 Мая. Конечно, это наш долг – помнить о подвигах людей.

– Чем вы гордитесь?

– Прежде всего, и это самое главное, чем гордится наш народ – это действительно Победа, это подвиг наших прадедов и прабабушек. Конечно, я горжусь различными историческими местами, различными замками, культурой, традициями. На самом деле наша страна очень богата.

Я горжусь нашей страной, потому что все страны во время этого кризиса коронавируса закрыли границы, а наша Беларусь просто открыла для тех, кто не успел заехать в свои.

Этот праздник – ощущение свободы, что наша страна независимая, и праздник – огромная благодарность. Эту счастливую эстафету свободы молодежи передали поколения, опаленные войной. Масштабное патриотическое шествие по главному проспекту независимой Беларуси – многотысячная река памяти, которая связывает белорусов общей благодарностью. Глава государства встречал колонну людей послевоенных поколений и ветеранов вместе с юными белорусами, наследниками победителей.

У Вечного огня – 16-метровая гирлянда как дань памяти погибшим и уважения ныне живущим героям Великой Отечественной войны. Эта дата в череде праздников несет особый смысл и символизм. Тот самый момент, когда белорусы поняли: у страны есть будущее. Главный государственный праздник – сплетение памяти о прошлом и становление суверенных традиций, которые установили сами белорусы.

Юлия Бешанова, корреспондент:

День Независимости празднуется не в день подписания декларации о независимости, а в день освобождения столицы. За перенос праздника именно на эту дату на референдуме в 1996-м проголосовало большинство белорусов. Не на словах, на деле. Почему мы празднуем День Независимости именно 3 июля? Так у праздника появился еще особый, народный смысл. Он подчеркивает не распад Союза, а объединяющие традиции Великой Победы. Поэтому сегодня и вспоминаем ту, историческую, за которую вот уже 76 лет не устаем говорить спасибо ветеранам. Александр Лукашенко: «В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши соотечественники, которые так мало жили, но так много смогли сделать для нашего Отечества. Вместе с ними мы потеряли в той войне каждого третьего жителя страны. Не устаю это повторять для тех, кто делает вид, что не знает, какую огромную цену заплатил наш народ за жизнь и свободу будущих поколений – нас с вами.

Беларусь помнит и воинов братских республик, которые приняли последний бой на нашей земле. Беларусь помнит всех, кто освобождал от фашизма Прибалтику и Польшу, Болгарию и Румынию, Венгрию и Австрию, Чехию и Германию и остался там навечно под обелисками. Мы скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами. Давайте же светлую память всех героев Великой Отечественной войны почтим минутой молчания. Белоруска на шествии в Минске о своём отце: «Чтобы он побыл со своими, поскольку Беларусь его помнит» И так практически в каждой семье. Символично, что и Президент у монумента Победы с сыновьями и молодежью.

Величие воина-освободителя для белорусов общенациональное самосознание.

Важно передать этот культурный код будущим поколениям. И тут, казалось бы, обычные ритуалы приобретают колоссальное значение. Александр Лукашенко: «Мы своими действиями, своими поступками должны доказать, что Беларусь помнит» В наш непростой век самое сложное – не колебаться на ветрах истории, а четко следовать выверенному курсу независимости. При этом только белорусский народ имеет право решать, какой будет страна в будущем. Принимать решения, помня о неимоверной цене суверенитета.

Александр Лукашенко:

Мы вместе строим наше независимое государство. Мы гордимся своей историей и бережем память о героическом прошлом. Беларусь – миролюбивое государство и будет таковым всегда. Мы выступаем за диалог стран и народов, за взаимовыгодное сотрудничество исключительно на равноправной основе.

Но современный мир становится все сложнее и опаснее, и сегодня многие задаются вопросом: что будет завтра? Ответ прост: наше будущее зависит только от нас самих. Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня в Беларуси. Только мы можем вершить судьбы своего народа на этой земле. Все зависит только от нас. Мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета определяет народ своим трудом, единством и преданностью родной земле. Сегодня Беларусь в Европе, да и мире прочно ассоциируется с миром и безопасностью. Станислав Зась: не бывает, чтобы с неба упало и всё. Надо работать каждый день и крепить свою независимость

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Независимость и союзничество, суверенитет и товарищество, взаимодействие, дружба, доверие, искренность, уход от малых конфликтов в пользу большого, в пользу стратегии, особого духа отношений россиян и белорусов.