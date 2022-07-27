«Это нужно и живым, и мёртвым». На месте строящегося храма в Хатыни совершено первое богослужение

Новости Беларуси. В Хатыни на месте строящегося храма заложили памятную капсулу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В церемонии приняли участие председатель Миноблисполкома Александр Турчин и митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. На территории мемориального комплекса возводят деревянную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Работы были начаты еще в июне 2022 года, за это время появились фундамент и стены. Было совершено и первое богослужение.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Значимое очень событие – первое богослужение. Вы знаете, в ходе этого богослужения я стоял и думал, что на самом деле, как не хватало храма в Хатыни. Это то место, где, наверное, человек испытывает потребность помолчать, подумать, обратиться к Богу, через себя еще раз пропустить те события, которые творились на этой территории в годы Великой Отечественной войны.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Создание церкви призвано к тому, чтобы и для живых было о чем подумать на этом скорбном месте. Поразмышлять, отчего это произошло, как люди могли допускать такие действия, почему погибли наши соотечественники. С другой стороны, это нужно и живым, и мертвым, чтобы о них шла молитва в этом храме.

Алексей Жуков, главный инженер ОАО «Стройкомплекс»:

Задействованы самые лучшие плотники нашей страны, которые именно работают на церквях. Работы выполняются даже не в срок, а чуть-чуть с опережением.