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«Это нужно и живым, и мёртвым». На месте строящегося храма в Хатыни совершено первое богослужение

27 июля 2022 20:49
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Новости Беларуси. В Хатыни на месте строящегося храма заложили памятную капсулу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Это нужно и живым, и мёртвым». На месте строящегося храма в Хатыни совершено первое богослужение-1

В церемонии приняли участие председатель Миноблисполкома Александр Турчин и митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин. На территории мемориального комплекса возводят деревянную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Работы были начаты еще в июне 2022 года, за это время появились фундамент и стены. Было совершено и первое богослужение.

«Это нужно и живым, и мёртвым». На месте строящегося храма в Хатыни совершено первое богослужение-3

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Значимое очень событие – первое богослужение. Вы знаете, в ходе этого богослужения я стоял и думал, что на самом деле, как не хватало храма в Хатыни. Это то место, где, наверное, человек испытывает потребность помолчать, подумать, обратиться к Богу, через себя еще раз пропустить те события, которые творились на этой территории в годы Великой Отечественной войны.

«Это нужно и живым, и мёртвым». На месте строящегося храма в Хатыни совершено первое богослужение-5

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Создание церкви призвано к тому, чтобы и для живых было о чем подумать на этом скорбном месте. Поразмышлять, отчего это произошло, как люди могли допускать такие действия, почему погибли наши соотечественники. С другой стороны, это нужно и живым, и мертвым, чтобы о них шла молитва в этом храме.

«Это нужно и живым, и мёртвым». На месте строящегося храма в Хатыни совершено первое богослужение-7

Алексей Жуков, главный инженер ОАО «Стройкомплекс»:
Задействованы самые лучшие плотники нашей страны, которые именно работают на церквях. Работы выполняются даже не в срок, а чуть-чуть с опережением.

«Это нужно и живым, и мёртвым». На месте строящегося храма в Хатыни совершено первое богослужение-9

Строящийся храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы будет практически копией того, что когда-то стоял в Хатыни. Воссоздать облик церкви удалось благодаря инвентарным описаниям начала XIX века. Храм Восшествия Девы Марии был построен в Хатыни еще в 1794 году. Он был из бруса, крытого гонтом. Церковь имела один купол с железным крестом.

# Православные в Беларуси # Александр Турчин # Митрополит Вениамин # Новости Минска и Минской области

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