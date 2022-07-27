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Решили планку перевыполнить. Аграрии рассказали, как проходит уборка зерновых в Минской области

27 июля 2022 20:38
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Новости Беларуси. В центральном регионе появились лидеры по урожайности зерновых культур. Это аграрии Несвижского, Минского и Клецкого районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Решили планку перевыполнить. Аграрии рассказали, как проходит уборка зерновых в Минской области-1

Здесь получают около 65 центнеров с гектара. Уже убрано 10 % площадей. Общий намолот – 200 тысяч тонн. Средняя урожайность по области – почти 48 центнеров с гектара. Это плюс к уровню 2021 года. В районах уже активно появляются первые экипажи-тысячники.

Материал Анастасии Кончиц.

Решили планку перевыполнить. Аграрии рассказали, как проходит уборка зерновых в Минской области-4

Сергей Праженик, старший механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Несвижский»:
Сейчас идем – урожайность 50-60 центнеров с гектара.

Уже вторую компанию экипаж Сергея Праженика и Сергея Авлохова работает на новом современном комбайне и достигает высоких результатов. В этом сезоне они первые в районе намолотили тысячу тонн зерна. Понимают друг друга с полуслова, и даже желание одно на двоих – увеличить намолот.

Решили планку перевыполнить. Аграрии рассказали, как проходит уборка зерновых в Минской области-7

Сергей Авлохов, механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат Несвижский»:
В 2021 году мы чуть-чуть не дошли до четырех тысяч. В 2022 году решили планку эту перевыполнить.

Сергей Праженик:
Комбайн хороший. Сам жнец – скорость выбираю, а Серый показывает. Комфортно – климат-контроль.

Решили планку перевыполнить. Аграрии рассказали, как проходит уборка зерновых в Минской области-10

Виды на урожай в хозяйстве неплохие. Например, ячменя получили 70 центнеров с гектара. Сейчас приступили к уборке озимой пшеницы.

Подробнее в видеоматериале.

# Уборочная кампания # общество # Анастасия Кончиц # Сергей Праженик # Сергей Авлохов # Юрий Сикирицкий # Андрей Сидоренков # Владимир Вашкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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