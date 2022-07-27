Решили планку перевыполнить. Аграрии рассказали, как проходит уборка зерновых в Минской области

Новости Беларуси. В центральном регионе появились лидеры по урожайности зерновых культур. Это аграрии Несвижского, Минского и Клецкого районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь получают около 65 центнеров с гектара. Уже убрано 10 % площадей. Общий намолот – 200 тысяч тонн. Средняя урожайность по области – почти 48 центнеров с гектара. Это плюс к уровню 2021 года. В районах уже активно появляются первые экипажи-тысячники. Материал Анастасии Кончиц.

Сергей Праженик, старший механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Несвижский»:

Сейчас идем – урожайность 50-60 центнеров с гектара. Уже вторую компанию экипаж Сергея Праженика и Сергея Авлохова работает на новом современном комбайне и достигает высоких результатов. В этом сезоне они первые в районе намолотили тысячу тонн зерна. Понимают друг друга с полуслова, и даже желание одно на двоих – увеличить намолот.

Сергей Авлохов, механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат Несвижский»:

В 2021 году мы чуть-чуть не дошли до четырех тысяч. В 2022 году решили планку эту перевыполнить. Сергей Праженик:

Комбайн хороший. Сам жнец – скорость выбираю, а Серый показывает. Комфортно – климат-контроль.