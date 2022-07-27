«Не надо никуда ехать». В Крупской гимназии рассказали, как будут обеспечивать учеников школьной формой

Новости Беларуси. Более 500 учебных заведений Минской области будут иметь свои отличительные черты в стиле школьной формы с начала учебного года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Например, в Крупской районной гимназии – это синяя жилетка с эмблемой учреждения образования. На ней также изображены развернутая книга как символ знаний и сова – символ мудрости и науки. В 2022 году комплекты жилеток будут обновлены.

Ирина Тюхлова, заместитель директора Крупской районной гимназии:

Было проведено обсуждение с родителями, и по их мнению все-таки трикотажная жилетка более удобна для детей. Мы заказываем накануне учебного года жилетки, они к нам приезжают с полным размерным рядом. Родители приходят и покупают эти жилетки здесь в учреждении образования, им даже не надо никуда ехать искать. Эмблемочки мы заказываем отдельно.