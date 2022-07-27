«Мы очень довольны этим законом». Белорусы активно обсуждают изменения в земельном кодексе

Новости Беларуси. Белорусы активно обсуждают изменения в Земельном кодексе. Для многих из них новые нормы закона помогут сдвинуть с мертвой точки проблемы, решить которые до недавнего времени казалось невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в агрогородке Вейно дети смогут построить дом на участке родителей, а их соседи узаконить постройку на земле, которую они сами у себя захватили. На первый взгляд курьезные случаи, связанные с землей, некоторых белорусов доводили до отчаяния. С теми, у кого появилась надежда, пообщалась Юлия Мычка.

На этапе подготовки нового Кодекса о земле Александр Лукашенко выдвинул четкие требования к документу: собственность государства на земли лесного и сельхозназначения, ни единой возможности для спекуляции, а главное – максимально простые и справедливые условия для людей. Ведь земельные коллапсы белорусов не раз ложились бумагами на стол Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таких случаев было немало. И в Брестской области, я помню, мы принимали решения. Когда живут родители, у него полгектара, сын хочет что-то там построить – невозможно. Пришлось принимать подобные решения. Вот тут вопрос есть. Этот вопрос надо решать. Если достаточно земельного участка, родители живут, сын или дочь хочет построить дом или пристройку какую-то сделать. Вполне. Это и его участок. Эти слова Президента очень созвучны с давней с мечтой Валентины Мачекиной из агрогородка Вейно Могилевского района. Мама троих дочерей, а теперь уже и бабушка четверых внуков, давно хотела, чтобы на ее приусадебном участке кто-то из детей построил дом. Благо, земли для этого хватает. Для стройки есть все необходимое, удобный подъезд, коммуникации. Ради того, чтобы дети построились рядом, Валентина Федоровна готова даже пожертвовать частью огорода. Казалось бы, все логично, но осуществить задуманное много лет не получалось из-за норм земельного кодекса. Каждый раз мечта Валентины Мачекиной спотыкалась о букву закона, обойти которую было невозможно.

Валентина Мачекина, жительница агрогородка Вейно:

Нельзя было, потому что, если я отказываюсь от земельного участка, значит, его должны были отдать человеку, который стоит на очереди первый как нуждающийся в земельном участке. Теперь со вступлением нового закона, я имею права отказаться от своего участка, отдать своему ребенку, который стоит как нуждающейся в улучшении жилищных условий. Мы очень довольны этим законом, ждем его. Надеется решить свой наболевший земельный вопрос и Антонина Козлова. Десять лет назад ее семья в агрогородке Вейно получила участок земли, который был разделен на две части: для постройки дома и для возделывания огорода. Когда Козловы возводили сарай, вышли за периметр строительного участка на 20 сантиметров и получается сами у себя захватили часть земли.

Антонина Козлова, жительница агрогородка Вейно:

Все бы было ничего, пока мы не стали оформлять документы. Все-таки мы уже люди в возрасте, надо думать о том, кому и что достанется, и когда к нам пришли обмерять наш участок, у нас незаконное строительство, мы захватили свою же землю. И вопрос этот не решался. И если раньше каждый такой случай Президенту приходилось разбирать лично, то теперь проблемы, связанные с незначительными нарушениями, сможет решать местная власть. Такое перераспределение полномочий в первую очередь – эффективное пользование землей.