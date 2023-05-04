«Это новое поколение, которое нас заменит». Митинг-реквием, посвящённый 78-летию Победы, прошёл в Минске

Новости Беларуси. Торжества, посвященные Дню Победы, проходят по всей столице. Цветы и венки легли к мемориалу «Память», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь захоронено 35 воинов, погибших при обороне Минска в годы Великой Отечественной войны.

Прошел митинг-реквием, посвященный 78-летию Победы. Главные участники – ветераны Великой Отечественной войны. В их честь звучали поздравления и теплые слова благодарности за мирное небо над головой. Среди собравшихся также почетные гости, депутаты, представители общественных объединений, дети и молодежь. Память погибших почтили минутой молчания.

Александр Козлов, ветеран Великой Отечественной войны:

Сегодня такое мероприятие провели на высшем уровне. Собралось и руководство района, и учителя, и учащиеся. Это новое поколение, которое нас заменит. Чтобы продолжили жизнь – ту, которую наши родители восстанавливали, мы восстанавливали.

Яна Демидкина, ученица средней школы № 67:

Мы очень рады, что у нас есть такая возможность, что мы можем услышать историю из первых уст, также участвуем в различных мероприятиях, например, «30 дней до Победы», «Треугольник памяти». Мы в этом участвуем каждый год.

Данила Волконовский, ученик средней школы № 67:

Я как участник БРСМ также посещаю ветеранов, поздравляем их с праздниками, в основном это 9 Мая, это их праздник. Приходим к этому мемориалу, прибираем его, чтобы соблюдать чистоту и порядок.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района:

Мы должны сохранять то самое важное и передавать нашему молодому поколению ценность мира. И в этот Год мира и созидания в большей степени должны думать, как качественно трудиться, чтобы сохранять и приумножать богатство в нашей стране.